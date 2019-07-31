ASO Başkanı Özdebir: "21’inci yüzyılda ülkeler değil şehirler yarışıyor”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, makine sektörünün sadece Ankara değil, Türkiye açısından da çok önemli olduğunu vurgularken, "21'inci yüzyılda ülkeler değil şehirler yarışıyor" dedi.

İş Makineleri Derneğinin (İMDER) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Başkent Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ve sektörden çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

Özdebir toplantıda yaptığı konuşmada, makine sektörünün sadece Ankara değil, Türkiye açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Özdebir, "Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedefleyen Türkiye'nin bu hedefe varmasında makine sektörüne ayrı bir başlık açılması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar makine sektörünün verimliliğinin, imalat sanayi ortalamasının bir hayli üzerinde olduğunu söylemektedir. Sektörde verimlilik artışının özellikle 2009 yılından sonra ivmelenerek yükseldiği ve imalat sanayi içinde verimliliği en yüksek birkaç sektörden biri olduğu dikkat çekmektedir. Orta ve yüksek teknoloji düzeyi içeren, verimliliği yüksek ve gelişmiş ekonomilerin söz sahibi olduğu makine sektörü Türkiye açısından olmazsa olmaz sektörlerin başında gelmektedir" şeklinde konuştu.

Makine sektörünün Ankara için önemli olduğunu ifade eden Özdebir, "İmalatının yüzde 13'lük kısmı makine sektöründen gelen Ankara, il bazında değerlendirildiğinde öne çıkan kentlerimizden bir tanesidir. Ankara'da iş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı, Türkiye genelindeki firma sayısının yüzde 41.7 gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara imalat sanayisinin teknolojik düzeyinde, iş makineleri sektörü kritik öneme haiz görünmektedir. Yalnızca oluşturduğu katma değerle değil aynı zamanda ileri ve geri bağlantıları ile iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklar ile rekabetçi üretim yapmak durumunda olan bir ülkenin, kaynaklarını, verimliliği ve yenilikçiliği hızlı bir şekilde artıracak alanlara sarf etmesi gerekmektedir. İş makineleri sektörü kaynak verimliliği ve teknolojik düzeyi ile hem Ankara'mız hem de Türkiye açısından öne çıkmaktadır. Bu yönüyle kaynakların iş makineleri sektörünün gelişmesi için kullanılması yerinde olacaktır" dedi.

Konuşmasında Ankara'da bir fuar alanının eksikliğine de dikkat çeken Özdebir, Akyurt'da ASO'nun da girişimleriyle yapımı devam eden yeni fuar alanı çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Sanayinin gelişmesi için kamu alımlarının önemini de vurgulayan Özdebir, "Kamu alımları, sadece kamunun ihtiyacını en uygun fiyatla, en uygun şartlarda tedarik etmek için yapılan harcamalar değildir. Kamu alımları, bu yollar ile aktarılan kaynakla sektörlerin ve ülkenin gelişmesini tayin eden önemli bir enstrümandır. Bu anlamda kamu alımlarında yerli makine ve teçhizatın tercih edilmesi bu sektörlerin dünyada daha rekabetçi hale gelebilmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca, hem finansal hem motivasyon açısından mutlaka dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özdebir, "Almanya'da da sanayicilere odaklanan merkezler oluşturulmaya çalışılıyor. Şehirler belli alanlarda ihtisaslaşmaya çalışıyorlar. Bu aynı zamanda ülkenin gelişmesi, sektörlerin gelişmesi açısından son derece önemli bir hareket. Bu anlamda da sayın başkanım, belediyemize de önemli işler düşüyor. Bu şehirde yaşayan insanların, sanayicilerin, ticaret yapanların ödemiş oldukları vergilerden belediyelerimiz pay almaktadırlar. Nasıl bir yurt dışından bir satın alma yaptığımız zaman cebimizdeki paraya başka ülkedeki ceplere veriyor olsa bile belediyelerde aynı şekilde şehrin parasını başka şehirlere transfer etmeden öncelikli olarak kendi şehrinin gelişmesi, sanayisinin gelişmesi içinde bu pozitif ayrımcılığı yapmaları gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA