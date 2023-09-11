ASO Teknik Kolejinde yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Ankara Sanayii Odası Teknik Koleji'nde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

İhlas Haber Ajansı
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ASO Teknik Kolejinde yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Ankara Sanayii Odası Teknik Koleji'nde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde eğitim veren ASO Teknik Koleji'nde "İyi bir akademik eğitim, iyi bir mesleki eğitim, iyi bir yabancı dil eğitimi, geliştirilmiş kişilik" hedefleri çerçevesinde yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim ve öğretim yılının açılışına ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, ASO Başkan Vekili Ercan Ata, ASO Eğitim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, okul idarecileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılışında konuşan ASO Başkanı Ardıç, Türkiye'nin geleceğinin insan kaynağının en üst seviyeye gelmesiyle yükseleceğini söyledi. Türkiye'yi çağdaş yetkinliklere sahip gençlerin kalkındıracağını belirten Ardıç, daha iyi bir geleceğin yüksek teknolojili üretimden ve rekabetçilikten geçtiğini kaydetti. Ardıç, ASO Teknik Koleji'nde modern mesleki eğitimler verildiğine de dikkati çekti.

Ardıç, ASO Teknik Koleji'nde 21'inci yüzyılın becerilerini edinen, fen ve teknolojiyi birleştirme pratiğini de kullanabilen gençlerin yetiştiğini dile getirdi. Kolejin kuruluşundan bugüne kadar erdemli öğretmenlerin görev yaptığını belirten Ardıç, "Ulusal ve uluslararası alanlarda elde ettiği başarılarla adından gururla bahsettiren okulumuz, kazanımlarına daima yenilerini ekleyerek yüz akımız oldu. Bugün yeni bir akademik yıla başlıyoruz. İnsanın en değerli varlık, sevginin en büyük güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğu şiarıyla çıktığımız bu yolda; gençlerimizi inanç ve kararlılıkla geleceğe hazırlama zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Ardıç, Tevfik Fikret'in "Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır; durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır" sözlerine atıfta bulundu. Çalışmanın önemine dikkati çeken Ardıç, öğrencilerin içindeki cevheri ASO Teknik Kolejinde keşfedeceğini belirterek, "Yaratıcılıkla, farkındalıkla ve sorumlulukla öğrenmek ve üretmek. Bu güzel dünyayı gelecek nesiller için de sürdürülebilir kılmak. İşte bunun için, şimdi çalışmak zamanı. Ülkemizin gerçek serveti sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler, güvenimizi bir meşale gibi taşıyarak ülkemizi daha ileri seviyelere ulaştıracaksınız" diye konuştu.

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek ise söz konusu kolejde öğrencilerin son derece iyi eğitim alacağından bahsetti. Öğrencilerin bilmedikleri her şeyi ASO Teknik Kolejinde uygulamalı eğitimlerle öğreneceğini belirten Tütek, söz konusu kolejde eğitimin dolu dolu geçeceğini kaydetti. Öğrencilerin her zaman arkasında olduklarını dile getiren Tütek, ASO 1.OSB'deki bütün fabrikaların öğrencilere açık olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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