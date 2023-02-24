Asparuh Shamkalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asparuh Shamkalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asparuh Shamkalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asparuh Shamkalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asparuh Shamkalov 2 Mart 1998 tarihinde Mosomishte şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Аспарух Илиев Шамкалов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asparuh Shamkalov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asparuh Shamkalov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Asparuh Shamkalov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asparuh Shamkalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asparuh Shamkalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asparuh Shamkalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asparuh Shamkalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2018 yılında Pirin

1 Ocak 2019 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2021 yılında Belasitsa

Asparuh Shamkalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asparuh Shamkalov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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