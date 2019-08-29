Aspiratör yangın çıkardı TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında bulunan evin mutfağındaki aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.İhbar üzerine bölgeye...

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında bulunan evin mutfağındaki aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Sevan Nişancı ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA



