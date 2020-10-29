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  3. Aspirin koronada ölüm riskini yüzde 47 azaltıyor! Bilim Kurulu Üyesi Azap ta açıkladı

Aspirin koronada ölüm riskini yüzde 47 azaltıyor! Bilim Kurulu Üyesi Azap ta açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölüm riskini yüzde 47 oranında azalttığı açıklanan aspirini Türkiye'deki hastaların da kullandığını söyledi.

Aspirin koronada ölüm riskini yüzde 47 azaltıyor! Bilim Kurulu Üyesi Azap ta açıkladı

Koronavirüs salgınında kullanılmak için aşı ve ilaç çalışmaları sürerken bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların koronavirüse karşı etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar da sürüyor. Bu kapsamda ABD'de yapılan bir araştırmada aspirinin koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanıldığında ölüm riskini yüzde 47 oranında düşürdüğü ortaya çıktı. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüsten ölümlere ilişkin olarak,"Kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi olabiliyor" dedi.

Aspirin koronada ölüm riskini yüzde 47 azaltıyor! Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan açıklama

ASPİRİN KORONA TEDAVİSİNDE ETKİLİ Mİ?

Azap, aspirinin koronavirüs salgını tedavisinde kullanılmasına ilişkin olarak, "Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. 'Septik şok' dediğimiz 'sepsis' dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların gerçekten bunu ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma, aspirinin yüzde 50 oranında bunları önlediğini gösterdiler. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı 'aspirin' olabilir 'heparin' gibi başka bazı daha farklı ilaçlar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Aspirin koronada ölüm riskini yüzde 47 azaltıyor! Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan açıklama

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Tayfun Altuntaş
Editör


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