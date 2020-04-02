ASRİAD Başkanı Danışman: "Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, “Koronavirüs salgını dolayısıyla ortaya çıkan sıkıntılı durumu en sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için üzerimize düşen ilk görevi yerine getirmek üzere çalışanlarımıza vefa sözümüzün altını çiziyoruz. Koronavirüs sebebiyle hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin büyük bir ekonomik yıkım getirebileceğini belirtti.

Koronavirüsün özellikle çalışan ve günübirlik gelirle geçinmek zorunda kalan insanları ve ailelerini çok daha derinden etkileyeceğini değinen Danışman, bu durumun çalışanları adına kendilerini endişeye sevk ettiğini aktardı.

Danışman, işverenler olarak gerekli her türlü fedakarlığı yaparak hiçbir çalışanı işten çıkarmama kararı aldıklarını bildirdi.

"Koronavirüs sonrasında ekonomik hayatın ve istihdamın benzer şekilde ivmelenerek devam etmesi için tedbirlerin artırılması şarttır." ifadesini kullanan Danışman, kapanmış işletmelerin kimseye bir faydası olmayacağını, bütçe açığı anlamına gelecek olsa bile işletmelere destek anlamında para basma, bir kısım gelirlerden vazgeçme, açıktan faizsiz kredi desteği sağlama gibi konuların çok ciddi anlamda düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA