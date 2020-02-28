ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Türkiye yeniden büyüme dönemine girmiştir"

İSTANBUL (AA) - Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Türkiye'nin yeniden büyüme dönemine girdiğini belirterek, "Siyasal riskler engellemedikçe hedeflere doğru hızla ilerleyecektir." ifadesini kullandı.

Danışman, TÜİK'in açıkladığı 2019 yılı büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin son çeyreği yüzde 6'lık, 2019 genelini de yüzde 0,9 büyümeyle kapattığını bildirdi. Kredilerin ve tüketim hızının büyümenin temel kaynağı olduğunu ifade eden Danışman, makine teçhizat yatırımlarının büyümeyi desteklediğini, bu sonucun üretim faaliyetinin yeniden harekete geçtiğinin bir göstergesi olduğunu anlattı.

Danışman, TCMB'nin indirimleriyle kredi faizlerindeki düşüşün talebi artırdığını belirterek, "Hizmet sektörü, tüketimin etkisiyle büyümeye olumlu katkı veren sektörlerden oldu. Sektördeki yüzde 7,8'lik artışın büyümeye katkısı 1,52 puan oldu." bilgisini verdi.





- "Ekonomide çarkların dönmesi dış ticaret açığını yeniden yükseltiyor"





Adnan Danışman, son çeyrekte ithalatta yüzde 29,3'lük artış yaşandığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu durum 5,79 puanlık küçülmeye sebep oldu. İhracatta ise büyüme yüzde 4,4'te kalınca dış ticaretin ekonomiye küçültücü etkisi 4,75 puan olarak gerçekleşti. Ekonomide çarkların dönmesi ve üretimin başlaması dış ticaret açığının yeniden yükselmesine sebep oluyor. Bununla birlikte hiç şüphesiz cari açık artışını da yaşamaya başlayacağız. Buna hazır olmak durumundayız. Cari açığın müzmin sebeplerini yapısal olarak ortadan kaldırmadıkça bununla yaşamaya ve sürdürülebilir tedbirler alarak, büyümeyi tercih eden politikaları uygulamaya devam edeceğiz."

Danışman, koronavirüsün küresel ekonomide ciddi bir zayıflama ortaya koyacak gibi gözüktüğünü ve bu zayıflamadan Türkiye'nin de etkileneceğini belirterek, İdlib merkezli krizin kısa sürede kontrol altına alınmasının ekonomik performans açısından son derece önemli katkı sunacağını bildirdi.

Kaynak: AA