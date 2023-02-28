Asror Kenzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asror Kenzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asror Kenzhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Asror Kenzhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Asror Kenzhaev {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Асрор Кенжаев şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Asror Kenzhaev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Asror Kenzhaev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Asror Kenzhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Asror Kenzhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Lokomotiv BFK
1 Ocak 2023 yılında Neftchi
Asror Kenzhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Asror Kenzhaev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Asror Kenzhaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Özbekistan U20 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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