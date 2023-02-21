Ass Mandaw Sy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ass Mandaw Sy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ass Mandaw Sy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ass Mandaw Sy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ass Mandaw Sy 10 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ass Mandaw Sy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 9 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Ass Mandaw Sy'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ass Mandaw Sy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ass Mandaw Sy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ass Mandaw Sy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ass Mandaw Sy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FUS Rabat

1 Ağustos 2018 yılında Al-Ain FC

9 Ağustos 2019 yılında Al-Adalah FC

Ass Mandaw Sy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ass Mandaw Sy şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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