Assad Al Hamlawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assad Al Hamlawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Assad Al Hamlawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Assad Al Hamlawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Assad Al Hamlawi 27 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Aslen İsveç,Filistin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Assad Al Islam Al Hamlawi - أسد الإسلام الحملاوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Assad Al Hamlawi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Assad Al Hamlawi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Assad Al Hamlawi'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Assad Al Hamlawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Assad Al Hamlawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Assad Al Hamlawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Assad Al Hamlawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Ängelholms FF

8 Ocak 2020 yılında Helsingborgs IF

7 Haziran 2022 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2022 yılında Helsingborgs IF

8 Ocak 2023 yılında Varbergs BoIS

Assad Al Hamlawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Assad Al Hamlawi şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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