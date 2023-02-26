Assaf Tzur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assaf Tzur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Assaf Tzur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Assaf Tzur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Assaf Tzur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assaf Tzur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Assaf Tzur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assaf Tzur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Assaf Tzur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Assaf Tzur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Assaf Tzur 28 Ağustos 1998 tarihinde Petah Tikva şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אסף צור şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Assaf Tzur Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Assaf Tzur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ironi Kiryat Shmona futbol takımında oynamaktadır. Ironi Kiryat Shmona takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Assaf Tzur'nin Ironi Kiryat Shmona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Assaf Tzur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Assaf Tzur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Assaf Tzur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Assaf Tzur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında H. Raanana U19

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Raanana

14 Eylül 2020 yılında Anorthosis

30 Haziran 2022 yılında Hapoel Raanana

16 Ağustos 2022 yılında Kiryat Shmona

Assaf Tzur kimdir

Assaf Tzur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Assaf Tzur şuan Ironi Kiryat Shmona takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Petah Tikva (2007-2015)

Assaf Tzur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Assaf Tzur nereli

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