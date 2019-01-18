Assan Alüminyum Amerika pazarında büyüyor

Türkiye'nin yassı alüminyum sektörünün önemli şirketlerinden Assan Alüminyum, satışlarının yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediyor. Amerika'nın en büyük iklimlendirme fuarı AHR Expo'ya katılan şirket, ABD'yi ilk üç ihracat pazarı arasına almayı hedefliyor.

Türkiye'nin yassı alüminyum sektörünün önemli şirketlerinden Assan Alüminyum, dünyanın en önemli ısıtma, soğutma ve havalandırma organizasyonu olan AHR Expo'ya katıldı. 14-16 Ocak tarihlerinde ABD'nin Atlanta şehrinde düzenlenen fuar, sektörünün en büyük etkinliği olma özelliğini taşıyor. Şirket, iki binden fazla katılımcıya üç gün boyunca ev sahipliği yapan AHR Expo'da, iş ortaklarıyla buluştu ve şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu vurgulayan standıyla ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Fuar standında "Doğayla Sonsuz Uyum" sloganıyla alüminyumun yüzde yüz geri dönüştürülebilirliğinden yola çıkılarak firmanın yenilenebilir enerji üretim tesisi ve entegre geri dönüşüm tesisi ile sürdürülebilirliğe yaptığı katkı vurgulandı.

Müşterilerine yakın lokasyonlarda konumlanıyor

Yassı alüminyum sektöründe yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesinin haricinde, 100 bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük üreticisinden biri konumunda yer alan şirket, 2018'de kurulan ve yüzde 100 Assan Alüminyum iştiraki olan Kibar Americas şirketiyle, Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor. AHR Expo'da hedef müşterileriyle bir araya geldiklerini ve ziyaretçilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Avrupa odağımızı korumaya devam ederken Kuzey Amerika'daki faaliyetlerimizi de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kuzey Amerika müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için geçtiğimiz yıl kurduğumuz Chicago merkezli Kibar Americas şirketimiz ile bu pazarda daha etkin olmayı hedefliyoruz" dedi.

Amerika'ya ihracatı artıyor

Şirket olarak sahip oldukları bilgi ve deneyimi Amerika'ya taşıdıklarını anlatan Güngör, "Bu pazardaki etkinliğimiz her geçen yıl hızla artıyor. Yurt dışında büyüme ve global bir marka olma stratejimizin bir parçası olarak Kuzey Amerika'daki tüm yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz ve 2019 yılı sonunda, Amerika'nın ihraç pazarlarımız arasında 3'üncü sıraya yükselmesini planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Assan Alüminyum'un ana değerleri olan güvenirlik, esneklik ve yenilikçilik sayesinde her yıl pek müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görüldüğünü ifade eden Güngör, gerek yaptıkları yatırımlar gerekse de AR-GE Merkezi'nde gerçekleştirdikleri çalışmaları ile sektöre yön verirken ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını belirtti.

Büyümeye ve sürekli gelişmeye devam ettiklerini vurgulayan Güngör şirketin vizyonuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Sürdürülebilir bir üretim anlayışını benimsiyor, yatırımlarımızı ve planlarımızı "Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz" mottosu çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda sahip olduğumuz geri dönüşüm tesisiyle alüminyumu en etkili biçimde geri dönüştürürken, karbon ayak izini azaltmak için bünyemize kattığımız yenilenebilir enerji tesisimizle de üretim tesislerimizin toplam elektrik tüketiminin tamamı kadar temiz enerjiyi burada üretiyoruz".

Kaynak: İHA