Assane Diousse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assane Diousse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Assane Diousse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Assane Diousse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Assane Diousse 20 Eylül 1997 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Assane Dioussé El Hadji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Assane Diousse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Assane Diousse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Assane Diousse'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Assane Diousse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/assanediousse25/

Assane Diousse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Assane Diousse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Assane Diousse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Assane Diousse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Empoli U19

1 Temmuz 2015 yılında Empoli

1 Ağustos 2017 yılında Saint-Étienne

29 Ocak 2019 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2019 yılında Saint-Étienne

18 Eylül 2020 yılında Ankaragücü

30 Haziran 2021 yılında Saint-Étienne

13 Temmuz 2022 yılında OFI Girit

Assane Diousse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Assane Diousse şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Assane Diousse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Empoli (2010-2015)

Senegal takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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