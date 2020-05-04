Assange'ın ABD'ye iade davası, Kovid-19 nedeniyle eylüle ertelendi

LONDRA (AA) - ABD güçlerinin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları delillendiren belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle eylül ayına ertelendi.

Başkent Londra'daki Westminster Mahkemesinin kararında, Kovid-19 önlemleri kapsamında duruşmaların görülmesinin 1 ay mümkün olmayacağı belirtildi.

Belli bir gün verilmese de eylül ayının duruşmalara devam edilmesi açısından uygun olduğu, kesin tarih ve yerin ileride belirleneceği kaydedildi.

Avukatları, geçen hafta Assange'ın, tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesinde Kovid-19 nedeniyle ciddi risk altında olduğunu belirtmişti.

- 175 yıla kadar hapis cezası alabilir

ABD, Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında bulunduğu 18 suçtan yargılamak istiyor.

İade edilmesi durumunda Assange'ın 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

İade kararının çıkması halinde ise İngiltere hükümetinin onayı gerekecek ancak davanın önce temyize ve ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşınması durumunda iade sürecinin tamamlanmasının 2 yılı bulabileceği değerlendiriliyor.

- Dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

İade davasının görülmesine şubatta başlanmış ve duruşmalara mayıs ayında devam edileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA