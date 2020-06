Assos sahillerinde tedbirli turizm sezonu hazırlığı

ÇANAKKALE'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Assos antik kentinin sahilleri, koronavirüs salgını nedeniyle turizm sezonuna kontrollü olarak hazırlanıyor. Assos sahillerindeki turistik tesisler; odalarını ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte edip, yemek masaları ile şezlongları sosyal mesafe kuralına göre düzenlemeye başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'ndeki turizm işletmeleri, turizm sezonuna koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alarak hazırlanıyor. Türkiye'nin normalleşme süreci kapsamında restoran ve plajların yeniden kullanıma açmasıyla beraber Assos bölgesindeki turistik tesisler de çalışmalarını hızlandırdı. Tesislerde, dezenfeksiyon çalışmalarıyla beraber sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeler yapılıyor. Müşterilerine kapılarını açmaya başlayan turistik tesisler, sezondan da umutlu.

Normalleşme sürecinde işletmelerde özellikle dikkat edilen konuların başında hijyen gelirken, deniz kenarındaki şezlonglar ve restoranlardaki masalar gibi ortak kullanım alanları sosyal mesafeye uygun hale getiriliyor. İşletmeler özellikle girişlerde dezenfekte önlemlerini arttırırken, otel içerisindeki odalar ve ortak kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. Masa ve şezlonglar arasındaki mesafeler de metre ile ölçülerek, uygun şekilde tasarlanıyor. Otellerin girişlerine de müşterilerin hijyen konularında dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yazıları asılıyor.

'MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Bu yıl geç açılmasına rağmen turizm sezonundan umutlu olduklarını söyleyen Assos Otelciler Derneği Başkanı Bayram Erten, "Bölgemizdeki bütün otellerimiz ve restoranlarımız sezona hazırlanıyor. Otellerimizde odalarımız ve ortak kullanım alanlarımız dezenfekte edildi. Şu an bir turizm beklentimiz var. Burası yerli turistin geldiği bir bölge. Burada her otellin kendi özel müşterileri var. Şu an da arayanlar da çok. "Ne zaman açıyorsunuz? Açtınız mı?" diye soranlar çok. Ama bu bölgede turizm temmuz ayında başlar ama şimdi yavaş yavaş hareketlenme olur. Sahildeki şemsiyelerin arasını 3.5-4 metre yaptık. Şezlong araları ikişer metre bıraktık. Şezlonglar da yıkanarak dezenfekte edildi. Ayrı ayrı koyduk. Restorandaki masalarımızı da 1.5 metre mesafeyle yerleştirdik. Şu anda artık misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİRSİNİZ'

Assos Antik Kenti'nin bağlı olduğu Ayvacık ilçesinin Belediye Başkanı Mesut Bayram ise, bölgenin turizm sezonuna hazır olduğunu ifade ederek, "Ayvacık bölgemizin ender plajlarından biri olan Kadırga Koyu, uzun zamandan sonra halkımızın hizmetine açıldı. Belediye olarak vatandaşlarımıza ve turizm işletmelerine gerek dezenfektan ve gerekse de ilaçlama konusunda elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İşletmelerimizin çoğunu ilaçladık. Gelecek olan müşteriler bölgemize gönül rahatlığıyla gelebilir. Gerekli önlemleri işletmelerimiz aldı" diye konuştu.

​'SERTİFİKASYON İŞLEMLERİNE BAŞVURDUK'

Assos Antik Kenti'ndeki bir turizm işletmesinin müdürü olan Ali Polat ise yaptığı açıklamada, "Turizm sezonuna bu pandemiden sonra dört dörtlük hazırlandık. Gereken sertifikasyon işlemlerine başvurduk. Masa düzenlemelerimizi ayarladık. Otellerimizdeki gerekli hijyen koşullarını ayarladık. Gerek masa düzeni gerek plaj düzeni olarak sezona hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: DHA