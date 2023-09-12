Assos’ta 2300 yıllık izler bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yerinde Agora'nın Doğusu'ndaki Roma Dönemi Nymphaeumunda (Anıtsal Çeşme) yürütülen kazılar çöplük olarak kullanılan (Botros) alanda M.Ö. 3. Yüzyıla tarihlenen 2 bin 300 yıllık, Assos'ta gündelik hayatta kullandıkları kap, kacaklar, dini ritüelle kullandıkları pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler (terracottalar), masa kapları, kandiller bulundu. Bu buluntular, 2 bin 300 yıl önceki yaşam izlerine ışık tutacak.

Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekip tarafında kazı çalışmaları sürdürülüyor. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, İÇDAŞ ve Çanakkale Valiliği tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer aldığı kazı 12 aylık kazı programında yer alıyor. Arazideki onarım ve düzenlenme faaliyetlerinin yanında kazı laboratuvarında eserlerin restorasyon ve belgeleme faaliyetleri yapılıyor. Assos Ören Yerinde Agora'nın Doğusu'ndaki Roma Dönemi Nymphaeumunda (Anıtsal Çeşme) yürütülen kazılar çöplük olarak kullanılan (Botros) alanda MÖ 3. Yüzyıla tarihlenen 2 bin 300 yıllık, Assos'ta gündelik hayatta kullandıkları kap, kacaklar, dini ritüelle kullandıkları pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler (terracottalar), masa kapları, kandiller bulundu. Bu buluntular, 2 bin 300 yıl önceki yaşam izlerine ışık tutacak.

Assos Ören Yeri'nde bu yılki Agora'nın Doğu kenarında olan Roma Dönemine ait bir çeşme binasında devam eden kazı sırasında çeşme ile ana kaya arasındaki çöplük olarak kullanılan boşluk alanda Assos'ta gündelik hayatta insanların kullandıkları buluntulara ulaştıklarını belirten Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Çeşme yapısının kenarındaki boşlukta gündelik hayatta kullanılan parçalar ele geçirildi. Bu parçalardan yüzlerce var. Bazıları iyi korunmuş örnekler. Bu parçalardan insanların günlük hayatta içmek için kullandıkları seramik kaplar, insanların aydınlatmada kullandıkları lamba, kandil dediğimiz objelerden çok fazla sayıda örnek var. Pişmiş topraktan yapılmış (terracottalar) dediğimiz heykelcikler var. Assos'ta biliyoruz ki, klasik dönemden itibaren üretimi olduğunu biliyoruz. Terracottalar mezarlara hediye yada tapınım sırasında kullanılan eşyalar. Bu parçaların dışında çocukların oyuncak olarak kullandıkları objeler arasında yer alıyor. Önümüzdeki 1 ay içinde bu çöplükte bulunan bütün eserlerin istatistiğini yapıp, üzerine çalıştığımız zaman, Assos'ta antik dönemde Millattan Sonra 3 ve 4'üncü Yüzyıl'da insanların gündelik yaşamları hakkına bilgiler elde edebileceğiz. Bu parçaların tarihleri, bazı terrecottalar Hellenistik dönem dediğimiz belki Millattan Önce 2'nci Yüzyıla kadar gidiyor ama ağırlıklı olarak bu çöplüğün tarihi Millattan Sonra 3 ve 4'üncü Yüzyıl olduğunu söyleyebiliriz. Geç Roma Dönemi olduğunu söylemek mümkün" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)