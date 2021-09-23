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  4. Assuncao Galatasaray'da ilk maçına çıktı! Buruk bir başlangıç yaşadı

Assuncao Galatasaray'da ilk maçına çıktı! Buruk bir başlangıç yaşadı

İlk 11’deki ilk maçına Kayseri deplasmanında çıkan Galatasaray’ın yeni transferi 90 dakika sahada kaldı. İlk maçtan kalitesini gösteren Assuncao, orta sahada yapılan değişikliklerden dolayı maçı düşüş yaşayarak tamamladı.

Assuncao Galatasaray'da ilk maçına çıktı! Buruk bir başlangıç yaşadı

Gustavo Assuncao transferin son gününde Sarı-Kırmızılı takıma katılmıştı. Sakatlığı atlatmasının ardından ilk kez kadroya dahil oldu. 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği taraftarlar açısından merak konusuydu. Genç yetenek Kayserispor maçına ilk 11 başladı.

Maça iyi bir başlangıç yapan Assuncao, art arda yenilen goller sonrasında performansı düşmeye başladı. Bu düşüşteki en büyük etken orta sahada yapılan oyuncu değişiklikleriydi. Assuncao daha ilk maçında kaliteli bir kumaşa sahip olduğunu belli etse de farklı mağlubiyet sonrası moral olarak çöktü.

Assuncao Galatasaray'da ilk maçına çıktı! Buruk bir başlangıç oldu

PAS ORANINDA EN İYİSİ

Pas oranı yüzdesinde %90,9’lık oranıyla Assuncao sahanın en iyisi oldu. Bulunduğu 9 ikili mücadelede 3’ünü kazanırken, 1 şut pası verip, 1 de şut denemesinde bulundu. Brezilyalı genç futbolcu oyunun savunma kısmında 1 top kapma ve 1 uzaklaştırma ile oynarken, 59. dakikada sarı kart görerek maçı tamamladı.

Assuncao Galatasaray'da ilk maçına çıktı! Buruk bir başlangıç oldu

BU YAŞTA YURT DIŞINA ÇIKMAK KOLAY DEĞİL

Maç sonu yapılan basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Assuncao ile ilgili yorumda bulundu. Terim, Brezilyalı oyuncunun performansını beğendiğini söyledi. Bu kadar genç yaşta yurt dışına çıkmasının kolay olmadığını belirten Terim, bu maçın onun için talihsiz bir başlangıç olduğunu belirtti. Genç yıldızın oyunun büyük bir kısmında gerektiği gibi oynadığını ifade ederken ileride daha iyilerini göstereceğini de belli ettiğini vurguladı.

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