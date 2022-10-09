Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) görev tanımı nedir, Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) ne iş yapar, Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) Tanımı;

__

Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) Maaşları

Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.01

Meslek Adı :

Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilecek ayakkabıların astarlarını verilen ölçülerde kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Astar Kesme Makinesi İşçisi (Ayakkabı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin basınç ayarını yaparak makineyi çalıştırmak,

b) Kesilecek astarı makinenin tablası üzerine sererek verilen model ve numaralara göre seçtiği ıstampayı en az fire ile sağlam ve ıskartasız bir kesim elde edilecek tarzda astar üzerine yerleştirmek,

c) İlgili kol yardımıyla bıçaklara hareket vererek, astarın ıstampaya göre kesilmesini sağlamak,

d) Kesilen parçaları ve ıstampayı makineden çıkartmak,

e) Kesilen parçaları ilgili kısma göndererek makineyi temizlemek,

f) Astarları numaralamak ve makinenin bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?