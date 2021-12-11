Astatin ne demek, TDK'ya göre Astatin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Astatin ne demek? Astatin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi astatin kelimesi. Peki astatin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre astatin nedir, astatin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASTATİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Astatin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Astatin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre astatin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Astat

