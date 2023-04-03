Astbjorn Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astbjorn Thordarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Astbjorn Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Astbjorn Thordarson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Astbjorn Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astbjorn Thordarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Astbjorn Thordarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Astbjorn Thordarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Astbjorn Thordarson 26 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ástbjörn Þórðarson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Astbjorn Thordarson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Astbjorn Thordarson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Astbjorn Thordarson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

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Astbjorn Thordarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Astbjorn Thordarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Astbjorn Thordarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Astbjorn Thordarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2015 yılında KR Reykjavík

15 Mayıs 2018 yılında ÍA Akranes

22 Haziran 2018 yılında KR Reykjavík

18 Temmuz 2018 yılında Víkingur Ó.

16 Ekim 2018 yılında KR Reykjavík

24 Temmuz 2019 yılında Grótta

16 Ekim 2019 yılında KR Reykjavík

22 Mayıs 2020 yılında Grótta

16 Ekim 2020 yılında KR Reykjavík

18 Şubat 2021 yılında Keflavík

28 Şubat 2022 yılında Hafnarfjördur

Astbjorn Thordarson kimdir

Astbjorn Thordarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Astbjorn Thordarson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Astbjorn Thordarson nereli

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