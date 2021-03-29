Asteğmen (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Asteğmen (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Asteğmen (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 0110.48
Meslek Adı : Asteğmen (Jandarma)
Meslek Adı : Asteğmen (Jandarma)
Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
Meslek Grubu : Subaylar
Meslek Birim Grubu : Subaylar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
Meslek Grubu : Subaylar
Meslek Birim Grubu : Subaylar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Asteğmen (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi mesleği için “7127.14” kod olarak kullanılır iken Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleği için “7323.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Asteğmen (Jandarma) Meslek Kodu “0110.48” olarak belirlenmiştir.