Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Astsubay Başçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Malatya Battalgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Battalgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Malatya Arguvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Arguvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Asteğmen (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Malatya Arapgir Nüfusu 2020 - 2021 |  Arapgir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?30 Mart BİM kataloğu | Bim bu hafta gelecekler 30 Mart SalıMalatya Akçadağ Nüfusu 2020 - 2021 |  Akçadağ İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Asteğmen (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Asteğmen (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Asteğmen (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Asteğmen (Sahil Güvenlik) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Asteğmen (Sahil Güvenlik) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Asteğmen (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0110.59
 
Meslek Adı : Asteğmen (Sahil Güvenlik)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
 
Meslek Grubu : Subaylar
 
Meslek Birim Grubu : Subaylar
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları : Asteğmen (Sahil Güvenlik); kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Asteğmen (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası mesleği için “7127.15” kod olarak kullanılır iken Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı mesleği için “7421.29” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Asteğmen (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0110.59” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT