Asteğmen (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0110.59



Meslek Adı : Asteğmen (Sahil Güvenlik)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar



Meslek Grubu : Subaylar



Meslek Birim Grubu : Subaylar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Görev ve İşlem Basamakları : Asteğmen (Sahil Güvenlik); kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asteğmen (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası mesleği için “7127.15” kod olarak kullanılır iken Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı mesleği için “7421.29” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Asteğmen (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0110.59” olarak belirlenmiştir.