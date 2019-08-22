Asteroid Dünya'mızı teğet geçecek! Tam tamına 14 futbol sahası büyüklüğünde!

Dünyamızı çevreleyen varoluşsal tehditlerden biri de Asteroit çarpmasıdır. NASA’nın olası bir asteroid tehlikesine karşı devasa bir nükleer silah geliştirdiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Peki, gezegen katili bir asteroidin Dünya’mıza doğru yaklaştığını söylesek?

Haberin detaylarına girmeden önce, şansın bir kez daha bizim yanımızda olduğunu söyleyelim. Zira 2000 QW7 olarak isimlendiren dev uzay kayası, gezegenimize 4 bin kilometre mesafeden geçecek. Anlayacağınız, endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok. En azından şu an için.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından gözlemlenen asteroid, yaklaşık 914 metre genişliğinde. Bu da hemen hemen 14 futbol sahasının büyüklüğü ile eşdeğer. Olası bir çarpışmanın gezegenimize vereceği zararı hayal etmek bile bir hayli korkutucu.

2000 QW7, Dünya’ya en yakın geçişini 14 Eylül’de yapacak. Uzay kayasının gezegenimizi selamlayacağı bir sonraki tarih ise Ekim 2038 olacak.

Gezegenimiz geçmişte irili ufaklı birçok kozmik bombardımana maruz kalmıştı. Örneğin; 2013’te Rusya’nın doğusundaki Çelyabinsk bölgesine düşen meteor 1.000'den fazla insanı yaralarken, 7.000'den fazla binaya da zarar vermişti.

Bilim insanları, 20 metre çapındaki göktaşının, 1945 yılında Hiroşima’ya atılan atom bombasından 20 kat daha güçlü olduğunu belirtilmişti.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, Dünya'mızı asteroidlerin yıkıcı etkilerinden kurtaracak çözüm yolları üzerinde çalışıyor; ancak şu an için somut bir sistem ortaya konmuş değil.

Geçtiğimiz yıl NASA’nın Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi ve Enerji Departmanı, Dünya'yı asteroid çarpmalarından kurtarabilecek bir uzay aracı için tasarımlara başlamıştı. HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response) adındaki proje, Dünya'ya doğru gelen bir asteroidin nükleer silahla patlatılarak yok edilmesini amaçlıyor.