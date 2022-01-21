Astik ne demek, TDK'ya göre Astik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Astik ne demek? Astik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi astik kelimesi. Peki astik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre astik nedir, astik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Astik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Astik kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre astik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pezevenk

