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Astım hatası yaşlı adamın imdadına paletli ambulans yetişti

Kahramanmaraş'ta evinde rahatsızlanan yaşlı adam, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Astım hatası yaşlı adamın imdadına paletli ambulans yetişti

Kahramanmaraş'ta evinde rahatsızlanan yaşlı adam, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karadut Mahallesi Köybobası Mezrası'nda yaşayan astım hatası Hasan Elbistanlı (75) rahatsızlandı. Elbistanlı'nın yakınlarının 112 Acil Servis'i aramasının ardından paletli ambulans karla kaplı yolları geçerek bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan yaşlı adam, sağlık görevlileri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elbistanlı'nın durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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