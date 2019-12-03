Astım krizine girdi, imdadına rakip esnaf yetişti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan bir döner işletmecisi namazda astım krizi geçirerek hastanelik oldu. Açık kalan döner dükkanını çevredeki rakip dönerci esnaf işletti.

Çınar ilçesinde Suriye uyruklu bir işletmeci ezanın okunmasıyla namaza durdu. Namaz kıldığı esnada astım krizi geçiren işletmeci çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Açık kalan döner lokantasını çevredeki rakip döner lokantası esnafı işletti. Esnafın bu hareketi Çınar'daki vatandaşlardan takdir aldı. Döneri bitirip anahtarını hastanede ziyaretinde teslim eden esnaf, rakip olmanın sağlıkta destek çıkmamak anlamına gelmediğini dile getirdi.

Kaynak: İHA