Aston Oxborough kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aston Oxborough Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aston Oxborough adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aston Oxborough Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aston Oxborough 9 Mayıs 1998 tarihinde Gorleston şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aston Jay Oxborough şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aston Oxborough Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple S Sports yapmaktadır. Aston Oxborough, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aston Oxborough'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Aston Oxborough Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AstonOxborough1

http://www.instagram.com/astonoxborough/

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Aston Oxborough Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aston Oxborough isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Aston Oxborough Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aston Oxborough futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Norwich U18

1 Temmuz 2016 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2018 yılında Norwich

2 Ağu 2019 yılında Wealdstone

29 Mart 2020 yılında Norwich

31 Ağu 2021 yılında Barnet

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

13 Ağu 2022 yılında Motherwell FC

Aston Oxborough Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aston Oxborough şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aston Oxborough Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hemsby FC (2007-2010), Norwich City (2010-2016)

İngiltere U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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