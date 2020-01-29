Aston Villa 2-1 Leicester City özet | Aston Villa - Leicester City maç özeti izle

İki takım Aston Villa - Leicester City karşı karşıya geldi. İNGİLTERE: EFL Cup - Yarı finaller tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Aston Villa - Leicester City maç özeti ve detayları...

İngiltere Lig Kupası Yarı Final maçında Aston Villa, sahasında ağırladığı Leicester'ı 90+3. dakikada Trezeguet'nin attığı golle 2-1 eleyerek finale yükseldi.

Aston Villa - Leicester City maç özeti izle

Lig Kupası yarı final ilk maçında 1-1 berabere kalan Aston Villa ile Leicester City, Villa Park'ta oynanan rövanşta karşılaştı.

Ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Matt Targett'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gole 72. dakikada Kelechi Iheanacho ile cevap veren Leicester City, durumu 1-1'e getirdi. Aston Villa, 90+3. dakikada eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Aston Villa'nın finaldeki rakibi, Manchester City ile Manchester United arasında bugün oynanacak maçın ardından belli olacak. Manchester City, rakibine konuk olduğu yarı final ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

Çağlar Söyüncü çıldırdı!

İki takım arasında Leicester'ın ev sahipliğinde oynanan ilk maç, 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Finale çıkacak takımı belirleyecek ikinci maçta Aston Villa, 90+3. dakikada Trezeguet'nin attığı golle rakibini 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Aston Villa'nın diğer golü 12. dakikada Matt Targett'tan gelirken Leicester'ın golünü ise 72. dakikada Iheanacho kaydetti.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken 76. dakikada sarı kart gördü.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcumuz, yaşanan bir pozisyonun ardından rakip oyuncu Jack Grealish ile tartıştı. Yükselen tansiyon, araya diğer futbolcuların girmesiyle düşürüldü ve gerginlik yatıştırılmış oldu.

Maça ilk 11'de başlayan temsilcimiz, 90 dakika sahada kaldığı maçta oynadığı futbolla yine tam not aldı ancak mağlubiyete engel olamadı. Aston Villa'nın finaldeki rakibi, Manchester City ile Manchester United arasında bugün oynanacak maçın ardından belli olacak.

Manchester City, rakibine konuk olduğu yarı final ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

Aston Villa'nın finaldeki rakibi ise bu akşam TSİ 22:45'te oynanacak Manchester City - Manchester United maçının sonucunda belli olacak. İki takım arasındaki eşleşmenin ilk maçında City, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.