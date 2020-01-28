İki takım Aston Villa Leicester City karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: EFL Cup - Yarı finaller

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Aston Villa Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Aston Villa Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig kupası maçları kapsamında Aston Villa ile Leicester City yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Aston Villa Leicester City maçı 28 Ocak Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

İngiltere Lig Kupası Maçı Villa Park Stadyumu, Birmingham'da oynanacak.