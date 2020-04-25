Aston Villa, maaş ödemelerinde kısıtlama yaptı

Premier Lig ekibi Aston Villa, korona virüs nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ini 4 ay ertelediklerini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, korona virüs salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ini 4 ay ertelediklerini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin zor dönemde kulübe yardım etmek amacı ile maaşlarının yüzde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA