Spiritüal bir konu olan halk arasında ruhun bedenden ayrılması olarak bilinen astral seyahat vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında yer alıyor. Astral seyahat ne demek, nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? sorularıyla internette aramalar yapılarak konu hakkında detaylı bilgiler elde edilmek isteniyor. Biz de bu soruların yanıtlarını sizler için derledik...

ASTRAL SEYAHAT NE DEMEK, NEDİR?

Hakkında pek çok iddia bulunan ve son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen astral seyahatin ne olduğu merak ediliyor. Ruhun bedenden ayrılması olarak ifade edilen astral seyahat, okültizmde ve teozofide kullanılan bir terimdir. Uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan insanların bilinci açık şekilde başka mekanlarda dolaşması olarak tanımlanmaktadır. Oldukça derin bir konu olan astral seyahat kimi insanlara mantıksız gelirken, kimi insanlar için hayatın bir parçasını oluşturmaktadır.

İSLAM DİNİNDE ASTRAL SEYAHAT VAR MI?

Astral seyahatın İslamda yeri yoktur ancak buna çok benzer şekilde ruhun seyahati vardır. Kişi uyurken veya uyanık haldeyken ruhu alemi gezer. İslami literatürde astral seyahat ruhun seyahati olarak geçer ve kelime olarak Tayyi Mekan denilmektedir. Mekanı değiştirmek farklı mekana gitmek anlamı taşımaktadır.

ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR?

Astral seyahatın gerçekleşmesi için bir takım basamaklar bulunmaktadır. Öncelikle zihni boşaltıp konsantre olmak ve bedenin rahat bir pozisyona getirmek önemlidir. Bilinç ve zihinle ilgili olan astral seyahat konusunda, insan bilinci alanında önemli çalışmalar yapan The Monroe, 1971 yılında astral seyahatin nasıl yapılacağını “Bedenin Dışına Yolculuk” isimli kitabında anlatmıştır. Söz konusu kitapta astral seyahat 7 adımdan oluşmaktadır:

Adım 1: Hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlayın.

Adım 2: Bir hipnoagogik duruma girin ya da yarı uyuyun.

Adım 3: Fiziksel duyum üzerinde zihinsel duyuma öncelik vererek durumu derinleştirin.

Adım 4: Ortamınızdaki, titizlikle ortaya çıkan bir durumdaki belirgin titreşimin varlığına dikkat edin.

Adım 5: Titreşimi fiziksel bedeninizde uygulayın ve varlığına rahatlayın. Bunun amacı, ince gövdeyi nazikçe fiziksel bedenin dışına sallamaktır.

Adım 6: Uzuvları ve gövdeyi terk etme konusundaki düşüncelerinize odaklanın ve her seferinde bir tane yapmaya çalışın.

Adım 7: “Kaldırma” olarak bilinen, fiziksel bedeninizden zahmetsizce kaymaya odaklanın.