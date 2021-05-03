'Astral seyatahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney: Ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş

“Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı” diyen şarkıcı Yusuf Güney sosyal medyada oldukça tepki çekmişti. Kimileri Güney'i yalanlarken kimileri de ünlü ismin açıklamalarını yaratıcı esprilere konu etmişti.

"ÜLKE BU TARZ ŞEYLERE HAZIR DEĞİLMİŞ"

Hürriyet'in haberine göre, astral seyahat ile ilgili açıklamalarıyla günden olan şarkıcı Yusuf Güney geçtiğimiz gün İstanbul Ortaköy'de görüntülendi. Sosyal medyadan yapılan yorumların kendisini üzdüğünü belirten Güney, “Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Bunlar hiç hoş değil. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi araştırmadınız, hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş" dedi. İfadelerine devam eden ünlü isim, "Söylediklerimin arkasındayım. Bu tarz işlerle ilgilenen birçok kişiden mesaj da aldım. Bunları dillendirmek büyük cesaret. Kimse konuşamıyor, çünkü direkt deli damgası yiyorsun. Ne deliyim ne veliyim. Ben ruhani benliği ile özleşmiş, kendini bulmaya çalışan, kafasındaki soruların yanıtlarını arayan biriyim." diye ekledi.

"EĞİTİM LAZIM, İNANMAK LAZIM"

Astral seyahati kontrol etmeyi başardığını söyleyen Güney konuşmasında, "Herkes astral seyahat yapar ama bilinçsizce. Ruhu bedenden ayrılır, kontrol edemez. Ben kontrol etmeyi başardım. İstediğim yere bu şekilde gidebiliyorum. 3 yıl boyunca bununla ilgili Peru’da Şamanlardan eğitim aldım. İlk seferinde Ayahuasca çayı verdiler. Çok meşakkatli iş. Eğitim lazım, inanmak lazım." ifadelerine yer verdi. Astral seyahat için kişinin yanında güvenilir kişilerin olması gerektiğine dikkat çeken Güney, "Astral seyahat için sessiz bir ortam gerek. Yanınızda da güvendiğiniz biri olmalı ama sizi rahatsız etmeyecek. Siz yatıp uzandığınızda onun varlığını hissedeceksiniz sadece. Benim yanımda kız arkadaşım vardı o zaman. Aramızda çok saf, temiz bir ilişki vardı. Onun sayesinde çok daha rahat çıktım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dikkar çeken astral seyahat açıklamalarında Yusuf Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" ifadelerini kullanmıştı.

NASA'nın bazı bilgileri kendisinden sonra açıkladığını ifade eden Güney, "İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela, NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı" demişti ve şu şekilde eklemişti: "Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor."