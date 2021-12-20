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  3. Astralog Dinçer Güner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Astrolog Dinçer Güner'in küfür videosu

Astralog Dinçer Güner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Astrolog Dinçer Güner'in küfür videosu

Kanal D ekranlarında yer alan 2. sayfa programına katılan astrolog Dinçer Güner'in, canlı yayında ağzından kaçırdığı küfür sosyal medyanın gündemine oturdu. Hemen ardından "Astralog Dinçer Güner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Astrolog Dinçer Güner'in küfür videosu" soru ve konu başlıkları merak edildi. İşte detaylar...

Astralog Dinçer Güner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Astrolog Dinçer Güner'in küfür videosu

Astrolog Dinçer Güner'in, Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 2. sayfa programında küfür etmesi sosyal medyada olay oldu. Stüdyoya güle oynaya gelen Güner'e, "Dinçer yeni yıla böyle mutlu mu gireceğiz" sorusunu yönelten sunucu, ünlü astrologun "Yeni yıla s*ki tutarak giriyoruz" cevabıyla karşılaştı. Bunun hemen ardından "Astralog Dinçer Güner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Astrolog Dinçer Güner'in küfür videosu" soru ve konu başlıkları merak konusu oldu.

Astralog Dinçer Güner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Astrolog Dinçer Güner'in küfür videosu

ASTRALOG DİNÇER GÜNER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ASTROLOG DİNÇER GÜNER'İN KÜFÜR VİDEOSU

Dinçer Güner, 29 Nisan 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini tamamlayan Güner, bir süre basın danışmanlığı ve editörlük görevlerinde bulundu.

Hayatının en büyük hobisi olan astrolojiyi profesyonel bir işe dönüştürmek için Öner Döşer'in kurduğu AstroArt Astroloji Okulunda temel ve ileri seviye astroloji dersleri alarak mezun oldu. 

Dinçer Güner sana sonra Merih Akalından Hint astroloji dersleri ve psikolojik dinamikleri anlamak için Prof. Dr. Mehmet Zarasızoğlun'dan sistem ve aile dizimleri alanında psikoterapi eğitimi aldı.

Güner kendi kurduğu astroloji bloğunda gökyüzü olaylarını ve insanlar üzerindeki etkilerini yazıyor. Bireysel danışmanlık, astroloji alanında eğitim ve seminerlere devam ediyor.

Dinçer Güner, Tv programlarına konuk olmasının yanı sıra Sözcü, Marie Vlaire ve Morhipo dergi ve gazetelerinde yazılar yayımlamaktadır. 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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