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  3. AstraZeneca aşısını olan 2 kişi daha kan pıhtılaşması nedeniyle öldü!

AstraZeneca aşısını olan 2 kişi daha kan pıhtılaşması nedeniyle öldü!

Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından kaynaklı ölümler artıyor. Avustralya'nın Tazmanya ve Victoria eyaletlerinde AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıran toplam 6 kişi kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybetti.

AstraZeneca aşısını olan 2 kişi daha kan pıhtılaşması nedeniyle öldü!

Son dönemde bazı ülkelerde endişe yaratan kanda pıhtılaşma yarattığına dair bulgulara rastlanıldığı AstraZeneca aşısı can almaya devam ediyor.

Avustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yapılan açıklamaya AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıran Tazmanya eyaletinde 44 yaşındaki bir erkek ve Victoria eyaletinde 48 yaşındaki bir kadın kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede aşı uygulamasının başlamasından bu yana, uygulanan 6,1 milyon doz AstraZeneca aşısına bağlı olduğu belirtilen kan pıhtılaşmasından ölenlerin sayısı, bugünkü can kayıplarıyla birlikte 6’ya yükseldi.

AstraZeneca aşısını olan 2 kişi daha kan pıhtılaşması nedeniyle öldü!

DELTA VARYANTI KAYNAKLI VAKALAR ÇOĞALIYOR!

Delta varyantının kasıp kavurduğu Yeni Güney Galler (NSW), Güney Avustralya (SA) ve Victoria eyaletlerinde tam kapanma devam ediyor. 3 eyalette de vaka sayılarındaki artış sürüyor.

En fazla vakanın kaydedildiği NSW’de 124 yeni vaka kaydedilirken, Victoria’da 26, SA’da 2 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığı bildirildi.  

AstraZeneca aşısını olan 2 kişi daha kan pıhtılaşması nedeniyle öldü!

NORVEÇ AŞI KULLANIMINI DURDURMUŞTU

Norveç, Oxford-AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının kullanımını kan pıhtılaşması yan etkileri nedeniyle Mayıs ayında tamamen durdurduğunu duyurmuştu. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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