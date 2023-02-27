Astrit Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astrit Fazliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Astrit Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Astrit Fazliu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Astrit Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astrit Fazliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Astrit Fazliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astrit Fazliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Astrit Fazliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Astrit Fazliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Astrit Fazliu 28 Ekim 1987 tarihinde Ferizaj şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Astrit Fazliu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIFA SPORT yapmaktadır. Astrit Fazliu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Astrit Fazliu'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Astrit Fazliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Astrit Fazliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Astrit Fazliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Astrit Fazliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KF Ulpiana

1 Temmuz 2008 yılında KF Ferizaj

1 Temmuz 2009 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2012 yılında KF Ferizaj

1 Temmuz 2013 yılında Shkendija

21 Ağustos 2014 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2016 yılında Flamurtari FC

15 Haziran 2017 yılında FC Drita

1 Temmuz 2018 yılında KF Feronikeli

1 Ocak 2020 yılında FC Drita

1 Temmuz 2022 yılında KF Ferizaj

Astrit Fazliu kimdir

Astrit Fazliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Astrit Fazliu şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Astrit Fazliu nereli

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