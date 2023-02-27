Astrit Thaqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Astrit Thaqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Astrit Thaqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Astrit Thaqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Astrit Thaqi 20 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Astrit Thaqi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Astrit Thaqi'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Astrit Thaqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Astrit Thaqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Astrit Thaqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Astrit Thaqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KF Feronikeli

5 Temmuz 2021 yılında FC Ballkani

Astrit Thaqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Astrit Thaqi şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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