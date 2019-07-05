ASTROFEST 2019 uçuracak

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ASTROFEST 2019 bu yıl renkli sürprizlerle dolu. Festivale katılanlar arasında yapılacak çekilişle talihli bir kişi Bursa semalarında uçak turu kazanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi gençlere sevdirmek hedefiyle projelendirdiği Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), astronomi tutkunlarını "ASTROFEST 2019" ile Uludağ'ın zirvesinde buluşturacak. Aklı gece gündüz bilimde olanları Uludağ'da bir araya getirecek olan uluslararası etkinliğe katılanları zirvede birbirinden renkli sürprizler bekliyor. Katılımcılar onlarca bilimsel etkinliğin yanı sıra Perseid Göktaşı yağmuruna tanıklık edecek. Festivale katılanlar arasında yapılacak çekilişle talihli bir kişiye de Bursa semalarında uçak turu hediye edilecek.

Gökyüzüne dair her şey

Alanında uzman birbirinden önemli bilim insanlarının katılacağı etkinlik, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Uludağ Karinna Otel'de gerçekleştirilecek. Çok sayıda gök bilimcinin ve bilim insanının konferans vereceği Türkiye'nin en önemli astronomi etkinliklerinden olan ASTROFEST'te katılımcılar, teleskopla gökyüzü gözlemleri, astronomi ve doğa temalı atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri, bilim gösterileri ve daha birçok eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bilimle dolu 3 gün geçirecekler.

Uludağ'a kozmonot geliyor

TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi, Türk Astronomi Derneği, Bursa Amatör Astronomi Kulübü gibi kurumlardan temsilcilerin de katılacağı etkinliğin bu yıl da birbirinden ünlü konukları var. Festival boyunca, bilim dünyasına yön veren alanında uzman onlarca profesyonel, uzay ve gökyüzü bilimine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Uzayda 7 gün 23 saat 8 dakika geçiren ve uzaya giden Suriye'nin ilk kozmonotu Muhammed Ahmed Faris, uzay macerasını anlatacak.

Kayıtlar sürüyor

Gökbilime ilgi duyanları zirvede buluşturacak uluslararası etkinlik için geri sayım devam ederken festivalin kayıtları da sürüyor. Bilim, teknoloji ve astronomi alanında birbirinden ünlü isimleri Uludağ'da buluşturacak ve 3 gün sürecek olan etkinliğe katılmak isteyenler http://uludagastrofest.org/ ya da www.bursabilimmerkezi.org web adreslerinden detaylı bilgi alabilirler.

Kaynak: İHA