Astrolog Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Astrolog görev tanımı nedir, Astrolog ne iş yapar, Astrolog olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Astrolog mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Astrolog Tanımı;

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Astrolog Maaşı Ne Kadar? 2022 Astrolog Maaşları

Astrolog maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Astrolog maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Astrolog iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5161.01

Meslek Adı :

Astrolog

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Astrologlar, Falcılar Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Astroloji yıldızların gökteki yerlerinin, bizim bulunduğumuz dönem, bölgedeki konumları ve zamanla beraber değerlendirerek birtakım çıkarımlar yapma bilgi beceresine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

ASTROLOG İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Doğum haritası hazırlamak-Astrolojik harita verilen doğum bilgilerinin(doğum tarihi,saati,yeri) hassaslığı oranında, doğum anında gezegenlerin konumu ile oluşturdukları bakış açıları tablosunu ayrıntılı olarak hazırlamak.

b) Kişilik Analizi yapmak-gezegenlerin bulundukları evlere ve oluşturdukları bakış açılarına göre doğum haritanızdan gelen zayıf ve güçlü yönlerinizin belirlemek.

c) Bir yıllık gelecek tahmini yapmak-transit gezegenlerin evlere ve doğum haritasındaki gezegen konumlarına göre oluşturduğu bakış açılarına bağlı olarak olası zor veya şanslı dönemleri belirtmek.

d) İlişki Analizi yapmak-İki kişinin doğum haritalarının karşılaştırılması, birbiri ile uyum içinde olacakları veya çatışma yaşayabilecekleri yönlerinin analizi.

e) Uygun zaman analizi yapmak-hayatimizi etkileyecek olayları başlatmak için uygun zamanlar tespit etmek.

f) Anlık zaman analizi yapmak: sorunun sorulduğu anda hazırlanan Horoskop ta cevap aramak. gibi görev ve işlemleri yerine getirir.

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