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Astrolog Meral Çolak Fenerbahçe tahminiyle şaşırttı! Şampiyon olacakları tek tek açıkladı!

Ünlü astrolog Meral Çolak, radyo programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulüpler hakkında önemli tahminlerde bulunan Çolak, Fenerbahçe'nin ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacağını ifade etti.

Astrolog Meral Çolak Fenerbahçe tahminiyle şaşırttı! Şampiyon olacakları tek tek açıkladı!

Daha önce spor camiasına yönelik yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken ünlü astrolog Meral Çolak, katıldığı bir radyo programında söyledikleriyle yine gündeme oturdu. Türkiye'deki futbol üzerine çeşitli tahminlerde bulunan Meral Çolak, kendisine göre Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak takımları açıkladı. Çolak ayrıca 4 büyükler ve teknik direktörler hakkında da bilgiler verdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON BİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon averajla şampiyon olan Beşiktaş hakkında sezon başlarında "Beşiktaş lig sonunda sıkıntılı bir sürece girse de şampiyon olacak" diyen ve bu tahmini doğru çıkan astrolog Meral Çolak, herkes tarafından merakla takip edilmeye başlamıştı. Bu sezon başında da Trabzonspor'un ipi göğüsleyeceğini ifade eden Çolak, bordo-mavili ekibin başarılı gitmesiyle birlikte yine dikkat çekti.

Astrolog Meral Çolak Fenerbahçe tahminiyle şaşırttı! Şampiyon olacakları tek tek açıkladı!

TRABZONSPOR LİGDE, FENERBAHÇE KUPADA

Katıldığı bir radyo programında tahminlerini sürdüren Meral Çolak, bu sezon sonunda Trabzonspor'un şampiyon olacağı tahminini yineledi. Ünlü astrolog Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'nin kazanacağını dile getirdi. Önümüzdeki yıllarda kulüp satışlarının olabileceğini ifade eden astrolog, ilk satılacak kulübün ise Galatasaray olacağını ifade etti.

Astrolog Meral Çolak Fenerbahçe tahminiyle şaşırttı! Şampiyon olacakları tek tek açıkladı!

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNÜYOR

Son dönemde teknik direktör arayışında olan Beşiktaş için de tahminlerde bulunan Meral Çolak, siyah-beyazlı ekipte yola devam edilecek teknik direktörün beklenen performansı gösteremeyeceği ve bir süre sonra eski teknik direktörleri Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayacaklarını dile getirdi. Çolak, önümüzdeki dönemde Fenerbahçe'nin yükselişe geçeceğini ifade etti.

Astrolog Meral Çolak Fenerbahçe tahminiyle şaşırttı! Şampiyon olacakları tek tek açıkladı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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