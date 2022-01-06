Astrolog Nuray Sayarı ile yıllık burç yorumları 2022 | Bu yıl sizi neler bekliyor, nelerle baş edecek, nelerle karşılacaksınız?

2022 yıllık burç yorumlarına göre, Ocak ve Aralık ayı boyunca; aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astrolog Nuray Sayarı ile yıllık burç yorumları 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve yıllık burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTROLOG NURAY SAYARI İLE YILLIK BURÇ YORUMLARI 2022

"Nuray Sayarı ile Yıllık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu yıl bekleyen gelişmelere yer verdik.

YILLIK KOÇ BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Koç; Öncelikle Jüpiter'in balık burcundaki etkisi ve Satürn'ün kova burcundaki etkisi özellikle ilk burcumuz koç burçları için önem taşıyor. Sevgili Koçlar, fikirlerinizde değişimler yenilenmeler yaşayacağınız bir 2022 yılı yaşayacaksınız. 30 Nisan ve 16 Mayıs'taki tutulmalar koçların parasal konularını etkileyecek. Para kazanacak yatırımlar yapacak aynı zamanda yeni insanlarla tanışacak, çevrenizi yenileyecek, hayatı en başta kişisel anlamda dönüşüm ve değişimler içinde yaşayacaksınız. Aynı zamanda parasal konularda bir koç burcu bireyi olarak hayallerinizi geliştirmek gerçekleştirmek adına iyi bir yıldasınız. On ikinci ev konuları, gizli düşmanlarınızın ortaya çıkması yılın ilk 6 ayında ciddi yüzleşmeler yaşamanıza bu yaşayacağınız ciddi yüzleşmeler ile birlikte de biraz hüzün duymanıza, üzülmenize neden olabilir. Bakın, düşmanın açığı gizlisi saklısı olmaz düşman düşmandır.

Yaz aylarında çok şanslısınız ama bahara kadar olan dönemde ilk iki tutulma sizi de çarpacak. İlki Güneş tutulması; 30 Nisan'da, ikincisi ay tutulması; o da 16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu süreçte, parasal konularla ilgili ne yapmak istediğinizi planlarken yatırımlar yapmak konusunda dönüşüm ve değişim yaşayacaksınız ama gerek sosyal çevrenize adına, gerek komşuluk ilişkilerimiz adına kim dostunuz kim düşmanınız aleni bir şekilde göreceksiniz. Bu görme ve yüzleşme durumu hüzün duymanıza incinmenize neden olabilir ama, hayatınızda doğruca kalanlara şükredin, çıkıp gidenlere sonsuz teşekkür edin. Çünkü herkesin bir görevi, herkesin bir misyonu vardır. Görevini tamamlayan çekilsin ve gitsin.

Bu yaz ayları çok şanslı olacaksınız özellikle daha önce evlenmiş ayrılmış olan Koçlar, yaz aylarında ikinci evlilik yapacağı insanlar ile yolları kesişebilir, tanışabilir ve büyük aşklara adım atabilir. Hatta birçok Koç ikinci evliliğini yapma kararı alabilir. Bazı koçlar, yaz aylarında çocuk sahibi olmaya karar verebilir ya da çocuk sahibi olabilir. Yani bir nevi Koçlar hayallerini geliştirme ve gerçekleştirme konusunda fırsatlara da sahip olacaklar ama, gök kubbe hayatınızdan eleyip, çıkaracağınız insanları asla kayıt değil kazanç olarak görmenizi tavsiye ediyor. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda yıl boyunca yaşam enerjinizi ve beden enerjinizi diri tutmaya özen gösterin.

YILLIK BOĞA BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Boğa; 2022 yıllık özel dalgalanmaların yılı olabilir sizin adınıza. Çünkü birçok tutulma değil 4 tutulmada sizi etkileyecek. Gerek Güneş tutulmaları, gerek Ay tutulmaları sizi etkileyecek. Bunlardan ikisi Güneş tutulması ikisi ay tutulması. Bu tutulmalara bağlı olarak, devrimi yaratacağınız bir yıl yaşayacaksınız. "Eski ben nerede" diyeceksiniz. Geçmişte bir boğa olarak hayata nasıl bakıyorsunuz, hayatı nasıl yaşıyorsunuz, hayatınıza giren insanlar ile nasıl ilişkiler ve iletişimler içerisine giriyorsunuz, umurunuzda dahi olmayacak. Kişiliğinizi, benliğinizi ve yaşam tarzınızı yeniden yapılandıracaksınız. Ayrıca bazı boğa burçları, tutulmaların güçlü etkisini yaşarken eğer, kariyerinizde dikkat çekmek istiyorsanız dikkat çekeceksiniz. Ancak, Satürn'ün karesi yaşanacak ve çok dikkatli kararlar alıp vermek durumundasınız. Sizi baskılayan, üzerinizde mobbing uygulayan arkadaşlarınızın ya da iletişim hali içerisinde olduğunuz kişilerin barınmasına kesinlikle müsaade etmeyin ve İzin vermeyin. Özellikle 16 mayısta evlilikle ilgili kararlar alabilirsiniz. "Yuva kurmak istiyorum ama doğru partner bulamıyorum" ya da "şu ana kadar yaşadığım ilişkilerde hep aldandım hep kandırıldım" diyorsanız, 16 Mayıs ve sonrasında, artık sizi aşağıya çekecek hiç bir ilişkinin çevrenizde gezinmesine müsaade etmeyeceğiniz gibi sizi yıkacak incitecek kıracak ilişkilerinde hayatınıza dahil olmasına müsaade etmeyeceksiniz. Yeni aşklara yeni ilişkilere adımı atabilirsiniz. Öncelikle 2022 yılının ilk Merkür gerilemesi, 13 ocak ve 4 Şubat sürecinde kova burcunda başlayacak, oğlak burcuna geri dönecek. Oğlak burcunda Merkür gerilerken yeni kararlar alınmaz ani değişimler yapılmaz. Anlaşmalar ve sözleşmeler yapılacaksa imza atacağınız evraklara kağıtlara çok ayrıntılı bir şekilde inceleme yapmanız gerekiyor. Bu tutulma bekarların kalbinin doğru enerji insanlar tarafından çalınmasına neden olurken, özellikle mayıs haziran temmuz aylarında birçok boğa ani evlilik kararı ya da teklifi alabilir. Gökkubbe, kalbinizi hoplatan ilişkileri kaçırmayın diye tavsiyede bulunuyor. Ne istediğinizi bileceğiniz bir yıl yaşayacaksınız doğru adımlar atarak, kendinizden ve kararlarınızda emin olacaksınız. Özellikle hangi alanda yükselmek istiyorsanız, büyük ilerleme kaydedeceksiniz.

YILLIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili İkizler; 2022 yılı boyunca, değişim yaşamaya ihtiyaç duyacak kariyerinizde yükseleceksiniz. Yeni iş fırsatları elde edeceksiniz. Kafanızı karıştıran duygu ve düşüncelerden yılın ilk 6 ayında arınacaksınız. 2022 Mayıs ayından itibaren çevresel koşullarınız iş imajınız ve kariyerinizde çok dikkatli olmalısınız. Ani kararlar alıp vermemelisiniz aynı zamanda boğa burcunda yaşayacağınız tutulma geçmişten gelen birçok problemin ve sorunun Mayıs aylarında hayatınıza tekrar etki etmesine neden olabilir. Eğer geçmişi ararsanız, geçmiş konularla yaşamaya devam ederseniz. Geçmişin yıl boyunca hayatınıza etki etmesine başlı başına kendiniz sebep oluyorsunuz. Lütfen, 16 Mayıs-1 Haziran sürecinde geçmişte yaşadığınız her şeyi sevgiyle geride bırakın. Evet, sizi üzmüş, size haksızlık etmiş insanları hatırlayabilir onlarla karşılaşabilirsiniz. Bu Mayıs ayında onları affedin, ve yaratıcıya havale edin. Hiç kimseye kendi iyiliğiniz için ,çinizde öfke nefret kin barındırmayın. İkizler burcu bireyleri olarak hareketli bir yıl yaşayacaksınız. Sağlığınıza yıl boyunca çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın, en dikkat etmeniz gereken husus 2022 yılının başından sonuna kadar ikizler burcunun sağlığı. Aynı zamanda çevrenizde iş yaptığınız insanlarla el sıkışmadan önce o insanları çok iyi tanımaya özen gösterin. Bulunduğumuz alanlarda sıklıkla değişime ihtiyaç duyabilirsiniz. Sizlere tavsiyem 2022 yılı sağlığınıza çok dikkat edin.

YILLIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Yengeç; 2022 sizin için nasıl bir yıl Biliyor musunuz? Kendi kendinize "Ben o kadar yorucu 15 yıl yaşamışım ki" diyeceksiniz. Yeniden dünyaya geldim diyebileceğiniz, o enerjiyi kendi içinizde hissedebileceğiniz bir yıl olacak. 2022 yengeçler için çalışma kazanma para biriktirme konusunda çok şanslı bir yıl olacak. Özellikle Yengeç burçları yükselen yengeçler çalışma hayatlarında bulundukları alanlarda sıklıkla yükselmeye ihtiyaç duyacak ve istedikleri yükselişi yaptıkları işlerde, karşılaşacağız fırsatların çok daha büyük imkanlar haline gelmesine yardımcı olacaksınız. Gerek aşk ilişkilerinizde, gerek sosyal ilişkilerinizde artık geçmişte olduğu gibi fedakar olmayı istemeyecek, hiçbir konuda da fedakar davranışlar içerisinde olmayacak ve bulunmayacaksınız. Fedakarlık etmenin hiçbir faydasının olmadığının bilincinde ve farkında olacaksınız. Yeni tanışacağınız insanlar ile son derece yenilenecek, kendinize katkıda bulunacaksınız. Kendinizde eksik hissettiğiniz şeyler, Nisan Mayıs ve Haziran aylarında geliştireceksiniz. Özellikle işiniz gereği kariyeriniz gereği ya da eğitiminiz gereği bir sınav planlıyorsanız, gireceğiniz sınavlardan beklediğinizin üzerinde başarılı sonuçlar elde edecek, eğitim ve öğrenim alanlarında muazzam derecede yükselişler yaşayacaksınız. Hatta işiniz nedeniyle, eğitiminiz nedeniyle ülke değişimleri yaşayabilirsiniz. İş ve kariyer alanlarınızda terfii alabilir, statünüzü yükseltebilir, kariyerinize büyük dönüşüm ve değişimler yaşayabilirsiniz. Birçok yengeç bu sene aşk ve evlilikte dönüşüm yaşayabilir. Ağustos ayları özellikle temmuz-ağustos ayları yengeçlerin yeni aşklara yeni ilişkilere sağlıklı beraberliklere adım atacağı aylar olacak. Birçok yengeç, Ağustos'ta evlilik kararı alabilir, yuva kurabilir ya da kendine aile kurmaya hazır hissedebilir. Aynı zamanda 2022'de formunuzu yakalama konusunda da şanslı olacaksınız. 2021'de aldığınız kiloları yılın ilk üç ayında verirken gayet fit gayet ve gösterişli de olabileceksiniz.

YILLIK ASLAN BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Aslan; Egosu yüksek zannedilen aurası güçlü olan Aslanlar... 2022'de ne yapmalı ne yapmalısınız? Geçtiğimiz üç yıl Aslanlar için, iş konusunda beklenmedik yükselişler ile birlikte düşüşler de yaşandı. "Evren oluşturmak istiyorum ve oluşturacağım. Evrenin içerisinde beni anlayan insanların bulunmasını istiyorum" dediğinizi duyar gibiyim. Evet, belki yeni bir evren oluşturmayacaksınız ama, yılın başından sonuna kadar da hayatınızı yeniden yapılandırmaya özen göstereceksiniz. Aynı zamanda, uzun süredir iş ya da yatırım yaptığınız konularda istediğiniz sonuçları alamamışsanız, sevgili Aslanlar yılın ilk 5 ayında işleriniz yatırımlarınız kararlarınız konusunda beklediğiniz sonuçları istediğiniz gibi elde edeceksiniz. Özellikle ortaklaşa iş yapanların güzel kazançlar elde etmesi için ortak oldukları kişileri anlamaya ihtiyacı var. Yılın ilk 8 ayında lütfen peşin hükümlü olmayın ortaklaşa iş yaptığınız, ortaklaşa iş yapmayı planladığınız ya da hali hazırda ortaklaşa iş yaptığınız kişileri iyice anlayın, dinleyin ve peşin hükümlü olmayın. Eleştirel tavır ve davranışlar sergilemeyin. İnsan tanımaya fırsat verin, zaman tanıyın. Bunu yaptığınız takdirde hem ilişkileriniz konusunda hem iletişimleriniz konusunda yılın tamamında güçlü bir enerjiye sahip olacaksınız. Özellikle güzel kazançlar elde edebilmek için yaz aylarına kadar sakin, sabırlı ve temkinli olmanız lazım, kendinizi hiçbir konuda talihsiz ve şanssız görmemeniz lazım. Bazı şanssızlıklar yaşayıp geçirdiğiniz anlarda bile bunları şanssızlık olarak değerlendirmek yerine tecrübe olarak gördüğünüz takdirde sizi zorlayan belirsizliğe düşüren duyguların hayatınızda kalıcı olmasına müsaade etmeyin. Para konularında dikkat etmeniz gerekiyor yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız, öncelikle o yatırım size ne getirir ne götürür diye düşünün. Yeni bir ev mi almak istiyorsunuz? Almak istediğiniz evi çok iyi araştırın.

YILLIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Başak; 2022 yılında, iş hayatınızda hayal ettiğiniz işleri ve ilişkileri istediğiniz gibi geliştirebilmek elinizde. Özellikle tutulmaların boğa burcunda gerçekleşecek olması size güzel fırsatlar yakalamanız konusunda etki edecek. Para konularında dikkat etmeniz gerekiyor yeni bir yatırım yapmak istiyorsanız öncelikle o yatırım size ne getirir ne götürür, yeni bir ev mi almak istiyorsunuz almak istediğiniz ev alınır bu evreyi araştırın. Yer ve mekan sizin için doğru mu? Zarar etmemek için ev mi taşımak istiyorsunuz? Taşınacağınız çevreyi taşınacağız ortamı çok iyi araştırın. Ne istediğinizi nasıl hareket etmek istediğinizi kendi başınıza belirleyin, kimsenin sizi yönetmesine ve yönlendirmesine müsaade etmeyin. Bütün bir yıl hayatınızı araştırarak yaşamaya özen gösterirseniz, yılın başından sonuna kadar yaptığınız her işte her atılımınızda hayırlı ve başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle para konularında dikkat etmeniz gerekiyor başaklar. Aynı zamanda hayatınıza giren yeni Dostlar yeni arkadaşlar konusunda eleştiri yapmadan önce kişileri tanımaya özen gösterin. Aşk hayatınızda sancılı ilişkiler yaşayıp geçirmiş olabilirsiniz bu hayatta sizi yıpratan insanlar olduğu kadar size yeniden insana güven duymayı hatırlatacak iyi insanlar varmış dedirtecek kişilerde çıkabilir karşınıza. Geçmişte yaşadığınız aşklar ve arkadaşlıklar ile yeni hayatınıza girecek kişileri kıyaslamayın. Özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında çevrenize ve hayatınıza giren yeni insanları geçmişteki kişilerle kıyasladığımızda takdirde geçmişte yaşadığınız şanssızlıkları, şansa çevirmek elinizde olacak. Yaz aylarında kazançla ilgili plansız ve programsız güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerinizi seçici bir şekilde sürdürdüğünüz takdirde huzurunuza huzur katarsınız. Yeter ki 2021 ile 2022 kıyaslamayın.

YILLIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Terazi; Bu sene çalışma hayatınızda sağduyulu olmakla birlikte güzel dönemlerde yaşayacaksınız, hızlı ve tempolu çalışacaksınız. Aynı zamanda hem sosyal hayatınızda, hem güncel yaşamınızda ve duygusal hayatınızda huzursuzluğa asla tahammülünüz olmayacak. Her alanınızda mutlu olmak isteyecek, bunu yaşarken çevrenizdeki insanlara da huzurlu olmanın ne kadar özel bir durum olduğunu hissettirerek yaşamak isteyeceksiniz. Şimdi siz huzurlu olmayı hak ediyorsunuz ama, çevrenizde ki herkes bunu hak ediyor mu? Bu soruyu sorun kendinize. Kimseye, huzurlu olmak zorundasın demek zorunda değilsiniz. Huzurlu olmak isteyen mutlaka yanınızda olacaktır olmak istemeyen yanınızda olmayacaktır. O insanları zorla hayatınızda tutmaya çalışmayın. Aynı zamanda çalışma hayatınızda sağlıklı olumlu güzel dönemler yaşamak elinizde olurken, günlük hayatınızda temponuzu daha hızlı bir şekilde zenginleştirerek yükseltmek isteyeceksiniz. Mayıs'a kadar olan dönemi çok seyrek çalışacaksınız. Mayıs ayıyla birlikte, çok konuşacak, çok yorulacak, çok plan yapacak, ama hiçbir planınızı boşuna yapmayacaksınız. Bazı teraziler ilişkilerini yılın ilk 4 ayında sonlandırırken, bazı terazilerde yeni ilişkiler kuracak. İlişkisini bitirenler kayıp olarak görmesin, kazanç olarak görsün. Yeni aşklara, yeni ilişkileri adım atanlar ise geçmişte yaşadığı ilişkiler ile yeni ilişkileri lütfen kıyaslamasın. Hissettiğiniz gibi hareket etmek, huzurlu bir yıl yaşamak isteyeceksiniz. O huzuru kendi adınıza yaşarken, çevrenize de o enerjiyi yoğun bir şekilde hissettireceksiniz. Ne istediğini bilmeyen arkadaşlara ve ilişkilere şans vermeyeceksiniz. Kendinize duyduğunuz güveni yılın ilk aylarından itibaren muazzam derecede arttıracaksınız.

YILLIK AKREP BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Akrep; Aşk hayatınız hareketlenecek. Yalnızım şansızım diyen bir akrep burcuysanız eğer, yalnız olmadığınızın şanssız olmadığınızın farkına varacaksınız. Hayatınıza yılın ilk altı ayı ile birlikte renk geleceğinden emin olun. Kendi vizyonunuzu, enerji alanınızı tamamen yenilemeye ihtiyaç duyacaksınız. Sizi demoralize eden, huzurunuzu kaçıran kişilerden, 21 Mart'a kadar arınacaksınız. 21 mart ve 16 Mayıs sürecinde; iş, kariyer ve çalışma hayatınızda kurduğunuz hayalleri, ve geliştirmek gerçekleştirmek konusunda istekli olacaksınız. 16 Mayıs 22 Temmuz arası karşınıza özel ve iyi insanlar çıkacak. O insanlar çevresel ilişkiler konusunda hayata ve kendinize duyduğunuz güveninde yükselmesine vesile olacak. Kariyeriniz adına çok dikkat çekecek, kendinizden çok fazla söz ettireceksiniz. Aşk hayatınıza gelecek olursak, Bekar akrepler evlilik kararı ve evlilik teklif alırken veya evlenirken, bekar akreplerin anne ve babaları hiç korkmasın. Çocuklarınız hayatlarının ilişkilerini hayatlarına çekerek dünyaevine girebilir. 2022'de 17 mayıs'tan sonra yeni çalışma düzeni gerçekleştirebilir iş ve kariyer hayatınızdaki tutarınızı muazzam derecede arttırabilirsiniz. Ev almak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler, mayıs haziran temmuz ve ağustos aylarında istedikleri yatırımları yapabilecek imkanlara sahip olabilirler. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda ise özellikle yılın eylül ekim kasım aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hormonlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor.

YILLIK YAY BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Yay; 2022 yılın ilk 6 ayında, fikirsel anlamda dönüşüm ve değişim yaşayabilir, hayatınızın ilişkisiyle birlikteyseniz o ilişkiyle ilgili çok soru işaretiniz olacak. Kalbi boş olanlar ise, yılın ilk 5 ayında hayatının aşkını beklenmedik ortamlarda tanıyabilir, hayatınızın erkeğini ya da hayatınızın kadınını bulabilirsiniz. Hayallerinizin sınırı olmayacak 2022'de geçmişte olmaz diyerek düşündüğünüz bir çok şeyi "nasıl oldu yahu" dedirtecek bir şekilde yaşayabilirsiniz. Her istediğinizi geliştirmek ve gerçekleştirmek adına mutlu olurken, çevrenizdeki yakınlarınızın ve hayatınızın değişmesi adına birçok mücadeleye adım atabilirsiniz. Özellikle de hayallerinizin sınırları olmazken isteklerinizin de bitmeden tükenmeden geliştirmek, hayat yolunuzda başarıyla ilerlemek isteyeceksiniz. Yılın ikinci yarısı ile birlikte Maddi manevi güç ve güven kazanacaksınız, değişken bir ruh haline sahip olacaksınız. Yine her zaman olduğu gibi özgürlüğünüze sahip çıkacağınız bir yıl yaşayacaksınız. Aynı zamanda sabit konulara olaylara sabitlenmek doğanız gereği size uygun değil. Sabit fikirli bazı arkadaşlarınızın sizi boğduğunu hissedebilirsiniz. Yılın ilk 4 ayında onları olduğu gibi kabul edin, mutlaka size bir faydası vardır, size bir yardımı vardır. Hayatınızdan çıkarmayın. İş ve kariyer alanında hayallerinizin üstünde isteklerinizin oluşup gerçekleşmesiyle muazzam mutlu olacaksınız. Yılın ilk 6 ayında yılın en şanslı burçları arasındasınız. Kazanma, ilerleme ve başarı elde etme hayallerinizi geliştirme ve gerçekleştirme adına inatçı adımlar atacaksınız.

YILLIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Oğlak; 2022 sizin için bol bol seyahat edeceğiniz bir yıl. Özellikle bol bol seyahat edeceğiniz bir yıl. Mal, mülk, miras ve yatırım konuları ile ilgili sorunlu işleriniz varsa bunların hepsini net çözüm bulacağınız bir yıl yaşayacaksınız. Ayrıca kendi işinizin patronu olmaya karar verebilirsiniz, bir kuruma ait çalışan bir oğlak burcu bireyiyseniz kendinize iş kurma kararı alabilir, kurduğunuz işte bir markanın sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda aileniz ve yakınlarınızla ilişkilerinizde kırgınlıklarınız, dargınlıklarınız varsa özellikle yılın ilk 4 ayında, bu dargınlıkların sona ermesiyle bütün sorunlarınızdan arınabilirsiniz. Özellikle kendinize yaslanıp yere düşmeyeceğiniz bir yıl yaşayacaksınız. Kıskanç insanları etrafınızda barındırmayacaksınız. Kim dost, kim düşman ocak-şubat-mart farkında olacaksınız. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında yatırımlar yapacaksınız. Haziran, temmuz ve Ağustos'ta ise çok iyi para kazanacaksınız. Eylül, ekim, kasım aylarında geçmişte hayatınızdan çıkardığınız kişilerin geri dönüşü olabilir. Sizi üzen hiç kimsenin tekrar hayatınıza dahil olmasına müsaade etmediğiniz takdirde daha da mutlu olacaksınız. O yüzden bitirdiğiniz hiçbir şeyi hayatınıza dahil etmeyin. Şansınıza şans katmak istiyorsanız eğer.

YILLIK KOVA BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Kova; Uranüs 2019'dan beri biliyorsunuz boğa burcunda, dolayısıyla siz kova burçları için hareketliliğin kuralların baskıladığı, görev edindiği döngüleri ele alıp, çok çalışıp üreteceğiniz bir yıl olacak. 2022 yılı için "çok yoğun çalışıyorum yoruldum" demeyin, bir çok işi ben yapıyorum diye isyan etmeyin. Lütfen çalışmaktan korkmayın, sorumluluklardan kaçınmayın. Öncelikle balık burcundaki Jüpiter sizler için güzel etkiler oluştururken, çok para kazanmak ve kazancınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Para kazanacaksınız ama paranızı çok doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Sağ elimden gelsin, sol elimden çıksın mı yoksa, sağ elimden gelsin sol elimden güzel yatırımlara dönsün mü? Özellikle yatırım yapmak konusunda çok iyi araştırma yapmanız gerekiyor, har vurup harman savurmamanız gerekiyor. Kazancınızın yılın başından sonuna kadar kıymetini bilmeniz gerekiyor.

2022 yılında flört ve aşklar yaşayabilirsiniz. Kalbiniz boşsa, belirli bir ilişkiye odaklanmak konusunda zorluk çekebilirsiniz. O yüzden yaz aylarında bol bol tatiller yaptığınız anda yaz aşkları (bekarlar için söylüyorum) etkili olabilir ama, size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi de flört etme konusunda başkalarına yapmayın, yaşatmayın ve karma oluşturmayın. Sadakati önemseyin, kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi kimseye yaşatmayın. Çalışmaktan yılmayın, kariyer ve iş konusunda verdiğiniz mücadele adına asla şikayetçi olmayın. Kazancınızı da çok iyi değerlendirmeyi ihmal etmeyin.

YILLIK BALIK BURCU YORUMLARI 2022

Sevgili Balıklar; Jüpiter 29 Aralık 2021'de kova burcundan ayrıldı, sizin burcunuza geçiş yaptı. 2022 boyunca Jüpiter, burcunuza bolluk bereket getirecek ancak, bereketinizi arttırmak sizlerin elinde. Sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa, bunu ihmal etmeyin. Hastalığınızın büyümesinin duygusal bir meseleniz varsa bunu büyütmesine İzin vermeyin. Sorun olan her şeyi küçükken çözümleme yıl boyunca özen gösterin. Paranızı ve bereketiniz artarken, kafanızdaki ufacık meseleler büyük sorunlar haline gelebilir. Abartılı duygulardan, düşüncelerden ve konuşmalardan yıl boyunca kaçınmaya özen gösterin. Sakın büyük konuşmayın. "Ben asla bunu yapmam, ben asla bunu yaşamam, ben asla öyle demem" demeyin.