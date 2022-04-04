Astroloji aylık burç yorumları 4 Nisan Pazartesi 2022 | Kovalar bu yılı unutamayacaksınız! Boğalar bir karar verirken on kere düşünün!

Yeni ayın ilk gününde ve sonraki 1 aylık süreçte burçlarının neler yaşayacağını, hangi durumlarla karşı karşıya gelebileceğini, aşk, arkadaşlık ve aile hayatında ne tür gelişmeler olacağını Nisan ayı aylık burç yorumları başlığı altında sizlere aktaracağız. Aylık burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz....

AYLIK KOÇ BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Bu ay sizin ayınız. 1 Nisanda oluşacak yeni ay ile birlikte değişime odaklı ve açık olacaksınız. Jüpiterin 11 Mayısta sizin burcunuza geçecek ve bu süreye kadar başkalarını düşünerek kendinizi harcamayın ve kendinizi Mayıs ayına hazırlayın. Bu dönem şıp sevdi bir tavra girerek insanlara hemen kapılabilirsiniz. Buna izin vermeyin. Balık burcu sizin kadersel alanınıza giriş yapacak ve etkisini sizin modunuzu düşürerek gösterecek. Bu ay yeni bir aşk ve yeni bir iş gündeminize gelebilir. Para konusunda da oldukça şanslı olacak ve mantık çerçevesi içinde düşünüp davranırsanız sonucunu olumlu şekilde alırsınız. Para girişleri kadar çıkışları da oldukça fazla olabilir. Aman dikkat!

AYLIK BOĞA BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bu ay kariyer, iş ve aile sorunları sizi bir hayli yormuşa benziyor. 1 nisanda oluşan yeni ay sizin kadersel alanınızda gerçekleşecek. Bu dönemde biraz sakin kalmalı ve önemli adımlar atmamalısınız. Bir şekilde hiç bir konuda işler tam olarak istediğiniz gibi gitmeyecek. Bu dönem büyük işler ve önemli konularda adım atmadan önce on kere düşünün hatta o işe hiç girişmeyin olabildiğince ertelemeye çalışın. Yakın çevreniz yani arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz iyi yönde seyredecek. Size asıl faydalı olan sosyal veya kariyer temalı konularda öncü olacaklar. 30 nisanda oluşacak olan güneş tutulması ile bu seneyi hayatınız boyunca unutamayacaksınız. Hayatınızın dönüm noktasına geldiniz. İstemediğiniz bir konuyla karşılaşırsanız kendinizi olabildiğince sakin tutun çünkü ne kadar direnirseniz o kadar size sıkıntı çıkartacak.

AYLIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Bu ay havadislerle dolu bir ay geçireceksiniz. Evet! Sosyal çevrenizde olan insanlara ne kadar faydalı olduğunuzun farkındasınız fakat onlardan aynı hareketi göremiyorsunuz. Bu konuda nerde hata yaptığınızın net bir şekilde farkına varacaksınız. Satürn kavuşumu ile bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu olumsuzluklar iş ve seyahat alanınızda gerçekleşebilir. 15 Nisanda mars balık burcuna geçecek ve bu kariyer ve meslek alnında ve eğer evliyseniz eşinizin ailesi tarafından olumlu etkiler alacaksınız. 16 nisana dikkat! Bu tarihte gerçekleşecek olan dolunay sizin aşk hayatınızda yankılanacak. Hayatınızda adeta toz pembe etkiler yer alacak. Aşka ve sevgiye doyacaksınız. Bu dönem yurtdışından bazı haberler alabilir yada oraya bir haber gönderebilirsiniz.

AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; bu ay kariyer ve mesleğinizde ön plana çıkacağınız bir ay olacak. İş alanınızda kendinizi öne çıkarmanın tam zamanı! Bu dönem yeniden hayatınızı şekillendirecek veya yeniden düzenleyeceksiniz. Eğer bir borç yükünün altına girdiyseniz 5 nisan civarı riskli yatırımlardan uzak durun. Çocuğunuzun hayatında oluşacak olan ufak bir olay elinizi kolunuzu bağlayabilir. İş hayatınızda gitmeniz gereken yerler varsa jüpiter neptün kavuşumu size bu konularda güzel sonuçlar doğuracak. 16 nisanda gerçekleşecek olan dolunay aile hayatınızda gerçekleşecek. Aile hayatınızda yaşayacağınız sorunlar iş ve kariyer hayatınızda olumsuz etiler gösterebilir.

AYLIK ASLAN BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; bu ay bol bol gezeceğiniz bir ay olacak. Daha az tanıdığınız insanlarla bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Yeni ay sizin hayatınızda hızlı enerjiler gösterecek ve biraz hızlı düşünüp hızlı hareket edeceksiniz. Bu dönemden sonra biraz daha durulma noktasına geleceksiniz. Taşınma gibi konuları olabildiğince erteleyin. Hayatınızdaki kadın ile ilgili ailesi tarafından bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu dönem kazançlarınız artacak. Öte yandan partnerinizin de kazançları bollaşacak. 15 nisandan sonra eğitimle ilgili konular sizi biraz boğabilir. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde biraz dikkat etmeye özen göstermelisiniz. Hızlı ani ve beklenmedik olaylarla karşılaşacaksınız. Mesela patronunuzun size tavırları veya onunn hayatındaki bir takım konular yine size olumsuz yansıyabilir ve iş ile ilgili fikirlerinizin değişeceğini göreceksiniz.

AYLIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Başak: bu ay hayata bakış açınızı değiştirmek isteyeceğiniz bir ay. Bu ay olası tüm suistimallerin farkına varacaksınız. Bu daha çok parasal konularda yaşanacak. 5 nisan çok önemli bir tarih! Sağlık ve iş alanınızda durma enerjisi yaşanacak ve yakın çevrenizdekilerde bu durumdan müzdarip olacak. Jüpiter neptün kavuşumu sizin özel hayatınızda yaşanacak. İkili ilişkilerde sevip sevildiğiniz bir döneme girdiniz. Bu ay ilişkilerden yana şanslı, mutlu, huzurlu olacaksınız. Terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay parasal alanınızda gerçekleşecek. Yüksek olasılıkla kazanç sağlayacaksınız.

AYLIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Nisan ayınızı özel ilişkiler odaklı başlatacaksınız. Hem ilişkiler hem ortaklı işlerin hızlandığını göreceksiniz. 5 nisanda olacak olan kavuşum özel hayatınızı direkt etkileyecek. Bu dönem durma enerjiniz parasal anlamda ufak tfek kayıplar yaşamanızı sağlayabilri. İş arkadaşlarınızla aranızda olan pozitif enerji sizin modunuzu oldukça yükseltecek. Şans sizden yana. Bu ay sağlığınıza biraz özen göstermelisiniz. Gerçekleşecek olan dolunay parasal alanınızda geerçekleşecek. Eğer hayatınızda bir insan yoksa bu özel kişiyle tanışacak. veya hayatınızda varolan ve sizi düşüren kişiyi hayatınızdan çıkaracak ve huzura ereceksiniz.

AYLIK AKREP BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; 1 nisanda gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte algılama yönleriniz oldukça açılacak ve çoğu şeyin farkına varacaksınız. Bu dönem fazla stresli olacağınız için sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz. Gezegen kavuşumu size oldukça olumlu yansıyacak. Bu konu parasal ve aşk hayatın ızda yankılar uyandıracak. Hayal ettiğiniz konular bile gerçekleşebilir. İnanılmaz! Hayatınıza sağlanan bu akış size unutamayacağınız bir yıl yaşatacak. Aşka doymuş ve doyurmuş olacak, ilişkilerdeki tüm toksikliklerden arınmış olacaksınız. İlşişkilerinizde hızlı ani beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Partnerinizin hayatınızdaki olumsuzluk sizin hayatınıza siyaret edebilir.

AYLIK YAY BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Aşk hayatınız veya sanatsal işlerinizle bu ayı başlatıyorsanız. Aşka dair bir çok insana yol gösterdiğiniz bir gerçek. Hayatınız boyunca yardım ettiğiniz insanlarda aynı şekilde bir dönüş alamamanız sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. İşte bu yeni ay bu enerjileri farkedecek, nerde hata yaptığınızı çok net görecek ve kararlarınızı o şekilde vererek rahatlayacaksınız. 15 gün boyunca önünüzde aşka dair güzel hareketlenmeler olabilir. İletişim alanlarınızda, iş hayatınızdaki kişilerin yaşadıkları problemlere karşı açık olacaksınız. Bu dönem sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Aile hayatınızda bir kutlama görülüyor veya emlak ile ilgili adımlar...

AYLIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bu ay kendinizi yenilemek isteyebilirsiniz. İmajınızda bir değişiklik yaratıp kendinize farklı bir hava katabilirsiniz. Nisan ayında çok yoruldunuz ve yorgunluğunuzun karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Sizin en bilinen özelliğiniz çalışkanlığınız. Herhangi bir işi yarım bırakmayıp, üzerine düşüyorsunuz. Geçen ay bu özelliğiniz sizi biraz yordu ve bazı vazgeçişleriniz de oldu. Bu ay sistemin dayattığı değil, içinizden gelen bir işle uğraşacak gibi duruyorsunuz. Kendi işinizi kurmak ve kendi hayatınız üzerine yoğunlaşmak istiyorsunuz. Nisan ayında şanslı gözükebilirsiniz ancak, kendinize dair adımlar atarken bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. Hedefleriniz ve planladığınız işleriniz için biraz erken olabilir. Sabırlı olmaya ve doğru adımlarla doğru kararlar vermeyi öğrenmelisiniz. Aşk hayatınız, aşkı çok sevmenizden ötürü hep stabil ve huzurlu ilerliyor ancak, inatçı yapınızı aşk hayatınızda törpülemeniz gerekmekte. Bu ay doğru adımlar attığınız takdirde, Nisan ayı sizden yana olacak.

AYLIK KOVA BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Kova; bu ay zorluklarla karşılaşacak gibi olduğunuz an o hislerden kurtulacaksınız. Nisan ayında olumsuzluklar size teğet geçecek. İstediğiniz ve hedeflediğiniz işler için hiç beklemeyin ve harekete geçin, bu ay şanslı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Genelde akrep burçları için "biraz daha zaman var" cümlesi çok kurulsa da bu ay beklemeyin. Bolluk ve bereket kapılarının ardına kadar açılacağı güzel bir döneme giriş yapıyorsunuz. İş hayatınızdaki başarıların aksine sosyal yaşamınızda sizi iyi şeyler beklemeyebilir. Ailenize, çevrenizdekilere karşı kibir yapmanız, size olan sevgiyi ve saygıyı kırıyor. İletişim sizin en bilindik özelliğiniz, bunu aleyhinize olan durumlarda devreye sokabilir, tüm olumsuzlukları lehinize çevirebilirsiniz. Kibir, ego bu iki zararlı huydan vazgeçmelisiniz. Bunları başardığınız takdirde sizden daha mutlusu olmayacaktır.

AYLIK BALIK BURCU YORUMLARI 4 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Nisan ayı itibariyle olgunlaşmanız gereken konular var. Sabırlı olmak lügatınızda yok ancak, bunu başardığınız takdirde hayattan daha da zevk alacaksınız. Bu ay itibariyle doğru adımlar atmaya gayret edin, çevrenizden veya yakınlarınızda yardım almaktan çekinmeyin. Hedefleriniz var ancak güvendiğiniz kişilerden fikir alırsanız, daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Motivasyonunuz çok çabuk düşüyor, bunun önüne geçmek için kendinize daha da değer vermelisiniz. Kimsenin söylediğini çok fazla düşünmeden, kendi bildiğiniz size mantıklı geliyorsa sadece yakınlarınızla danışıp ortak bir paydada buluşun. Motivasyonunuz sizin en büyük şansınız. O yerindeyse, siz daha güzel işler başarabilirsiniz. Bu ay ayaklarınız yere sağlam bastığı sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihitiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarz edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.