Astroloji haftalık burç yorumları | 20 - 26 Haziran 2022 haftalık Burç Yorumları | Koç kavga, gürültüden uzak dur! Başak o tarihe dikkat!

Vedat Delek ile haftalık burç yorumları 20-26 Haziran 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? İşte detaylar...

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Koç; Venüs'ün İkizler burcuna geçişiyle parasal anlamda ve aşk hayatınızda yeni güzel gelişmeler gündeme gelecek. Özellikle 21-22-23 Haziran'da aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanacak. Evli çiftlerin enerjileri yükseliyor. Kavga etmek yerine anlaşmaya çalışmalısınız. 24 ve 25 Haziran'da ise iş hayatınızda yeni adımlar atabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. 22 Haziran'da baş ağrılarınız nüksedebilir. Sinirlerinize hakim olmalısınız. Kavgadan ve gürültüden uzak durmalısınız.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Boğa; 20 Haziran'da aşk konusunda keyif alacağınız güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. 24- 25 Haziran'da ise evli çiftler tartışmalardan uzak durması gerekiyor. Haftanın temeli güzel ancak 25 Haziran tarihine dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin için adeta bir sınav günü olacak. 22 Haziran'da harcama konusunda ipin ucunu kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. 23 Haziran'dan itibaren parasal şansınız artacak. Psikolojik olarak iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta yürüyüş yapmanız size iyi gelecek. Nerede hareket orada bereket!

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta en büyük şans sizde! Parasal ve sevgi anlamda şansınız ve bereketiniz artacak. 26 Haziran'ı aşk konusunda iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İş hayatınızda aktif olacağınız bir haftadasınız. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz para bu hafta içinde elinize geçebilir. 22 Haziran'da boyun ve bademcikle ilgili konular yaşanabilir. Bu hafta şansına güvenmeli ve kendinize inanmalısınız.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Yengeç; 22 Haziran'da kızgınlıktan barut gibi olacaksınız. O gün kalp kırmamaya ve sakin kalmaya dikkat etmelisiniz. Aşkla ilgili olayları 24 ve 25 Haziran'da yaşamalısınız. Bu hafta iş hayatınızı iyi değerlendirmelisiniz. 21-26 Haziran'da emeğinizin karşılığını almak isteyebilir ve başarabilirsiniz. İçinize kapandığınız dönem son buluyor. Depresif durumdan çıkıyorsunuz. Sakin kalırsanız bu hafta kendinizde kalabilirsiniz.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Aslan; Aşk hayatınızın harika geçeceği bir haftadasınız. Özellikle 26 Haziran sizin için harika geçecek. Evli çiftler 21- 22 Haziran'da tartışmalardan uzak durmalı. Kendinizle ilgilenmelisiniz. Kimin ne dediğine kulak asmamalısınız. Güzel müjdeler alacağınız bir haftadasınız. 21 Haziran'da kendinizi biraz bitkin hissedebilirsiniz. Nazara çabuk geliyorsunuz. Bu nedenler iyi ve mutlu halinizi herkesle paylaşmamanızda fayda var. Şansınızın farkına vardığınız sürece güzel bir hafta sizi bekliyor.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Başak: 20- 24- 25 Haziran aşk hayatınızda oldukça olumlu. Partnerinize vakit ayırmanız gerekiyor. İletişim kurmakta zorluk çekeceğiniz günler yaşasanız da anlaşabileceğiniz günler de yaşayacaksınız. 23 Haziran'dan sonra parasal konularda şansınız dönecek. Sağlık sorunlarınız için 21 Haziran'da adım atabilirsiniz. 22 Haziran'da kazalara dikkat etmelisiniz!

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Terazi; 22- 25 Haziran'da aşk hayatınızdaki tartışmalardan uzak durmalısınız. Özellikle partnerinizle maddi konularda ortak noktada buluşamayabilirsiniz. 26 Haziran'da evli çiftler inanılmaz keyif alacakları gün geçirecekleri. Parasal konularda şans bu hafta sizden yana. Kredi, miras ya da herhangi bir alacağınız varsa gündeme gelebilir.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Akrep; Aşk konusunda 20 Haziran tarihinde geri planda durmalısınız. Hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz bir gün olabilir. Bu nedenle bir sonraki günlerde aşk hayatınız için adım atabilirsiniz. Evli çiftler 25 Haziran'da ailenizi ilişkinize çok dahil etmemeniz gerekiyor. Eşinizle baş başa vakit geçirmelisiniz. Gelirinizde artış hanenize yarayacak. Ortaklarınızla ilgili konularda bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. 21 ve 26 Haziran en güzel tarihler. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Yay; Parasal anlamda şanslı bir haftadasınız. 21 Haziran'da ilişkinizi ciddi boyuta taşımak isteyebilirsiniz. Bu hafta çalışma ortamınızda kadınlarla ilgili bir sorunla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda yoğun bir hafta sizi bekliyor. 22 Haziran'da sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Özellikle boyun bölgenize özen göstermelisiniz.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Oğlak; 22 Haziran'da parasal konuları konuşmamalısınız ve asla harcama yapmamalısınız. 23-24 ve 25 Haziran'da aşk hayatınız yoğun olacak. Artık evlilikle ilgili bir gelişme yaşamak istiyorsunuz. Maddi ve manevi anlamda planlar yapmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. 20 Haziran'da az konuşup çok iş yapmalısınız. 23 Haziran'dan sonra estetik dönemi sizin için başlıyor.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Kova; 23 Haziran'dan sonra parasal anlamda şans sizden yana olacak. 24 Haziran'da gereksiz çapkınlıklardan uzak durmalısınız. Başınızı belaya sokmamalısınız. 26 Haziran'dan sonra aşk kapınızı çalacak. Ancak bu hafta evli Kovalar evliliğinizle ilgili yeni kararlar almamanızda fayda var. 21 Haziran sonrası iş hayatınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Midenizin hassas olacağı bir haftada olduğunuzu unutmamalısınız.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 20 - 26 HAZİRAN 2022

Sevgili Balık; 21 Haziran sonrası aşk hayatınız muhteşem olacak. Sevgilisi olanların ilişkisinde güzel iyileşmeler gerçekleşecek. Yazı taçlandıracaksınız. Haftanın ilk günü evli çiftler birbirini anlamakta zorluk yaşayabilir ancak sonrasında ilişkiniz güzelleşecek. Parasal konularda tüm sıkıntılarınızı bu hafta giderebileceksiniz. Aile büyüklerinizde maddi olarak yardım alabilirsiniz. 22 Haziran'da trafikte dikkatli olmalısınız ve sağlık konusunda dikkat etmelisiniz.