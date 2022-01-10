Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 10- 16 Ocak 2022 | Akrepler, sinirleriniz gerim gerim gerilecek, Aslanlar, kimsenin işine karışmayın!

Haftalık burç yorumlarına göre 10- 16 Ocak 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 10- 16 Ocak 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTROLOJİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI: NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Koçlar; Koçlar yükselen Koçlar bu hafta gezegenlerin kombinasyonu haftanın ilk iki günü çok yoğun olacağınızın haberini vermekte. Kendinize vakit ayırmanız gereken önemli bir dönemdesiniz. Çevrenizde sizi olumsuz etkileyen insanlar olabilir, lütfen onları yaşam alanınızdan uzaklaştırmaya özen gösterin. Bu hafta haftaya başlarken, Merkür Uranüs'ün kare açı oluşturması; sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde kim sizin hayrınıza, kim sizin zararınıza ise, bunun bilincinde olacaksınız. Bu bilinçte olmanın size en büyük hediyesi de, zarar görmeden bilinciniz sayesinde olumsuz insanları etrafınızdan daha kolay uzaklaştırabileceksiniz. Bu hafta yaşam kalitenizi arttırmanız çok önemli olacak. Kendinizi her konuda motive etmek, maneviyatını yükseltmek, inanılmaz bir hayat huzurunun yükselişine yardımcı olacak. Yani motivasyonunuzun artacağı bir haftadasınız. 14 Ocak itibariyle Merkür'ün geri gitmeye başlaması; ev, aile ve yuva alanlarında birtakım iletişimde yanlış anlaşılmalardan kaynaklanabilecek içsel ve düşüncesel gerginlikler yaşanabilir, ama bu gerilimleri motivasyonunuz arttığı için ve maneviyatınız da bütünleştiği için aşmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz O yüzden çok şanslısınız. Hayata bakışınız, olayları değerlendirmeniz, geçtiğimiz haftalardaki gibi hiç de zor olmayacak. Oldukça kolay oldukça net olacak. Aynı zamanda ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinde bu hafta geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz zorlukları tekrar ettirmek istemediğiniz için, hem yakın hem uzun geçmişe ait sorunların hayatınızda tekrar etmesine izin vermeyecek ve müsaade etmeyeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda ise, çalışma ortamınızda sizi anlamakta zorluk çeken ve bundan da sizin rahatsız olmanıza neden olan kişilerin, artık sizi anlamaya başlamasıyla çalışma ortamınızda motivasyon kazanacaksınız. Bu hafta özgür harcamalar içerisinde olacaksınız. Özellikle kişisel bakımınıza çok önem vereceğiniz bir haftadasınız, ama unutmayalım ki bir koç erkeği ya da bir koç kadını olarak kişisel bakımınıza önem verdiğiniz o enerjide yoğun olduğunuz bir haftadasınız.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınızın, yani üstlerin, sizin atlarınızın, müşterilerinizin, iş nedeniyle iş komşularımızın iletişimleri ve diyalogları ile yakından ilgileneceksiniz Ticaretle uğraşıyorsanız, ticaretiniz artacak. Bununla birlikte, çevrenizdeki insanların sizi kıskanıyor olduğunu görecek ve fark edeceksiniz. Buna mani olamazsınız, herkes herkesi kıskanabilir herkes herkese özene bilir kıskanan kıskansın sakın "neden böyle oluyor" moduna girmeyin. Siz kendinizden emin olun. Özellikle şansınızın artması sizi mutlu edecek. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde yalnız değilseniz, kalbiniz doluysa partneriniz ya da eşinizle bazı konularda oy kullanma yaşayacaksınız. İlişkinizde hangi alan eksik dokunsallık mı, duygusallık mı, şefkat mi, düşünülmek mi? Hangi alanlar eksikse, bunları oylayacak ve sonuca varacaksınız. Aşkta birliktelikte ve beraberlikte şanslıymışım dedirtecek beraberliğiniz içerisinde, aranızdaki kontak ve diyalog size iyi gelecek. Bu hafta huzur bulacaksınız. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde ise samimiyetine inandığınız arkadaşlarınız sizi şaşırtabilir, sizi üzmüş olan insanlar kol kola girip özür dilemeye gelebilir. "Ben senin değerini bilmedim kıymetini bilmedim" diyebilirlerse o zaman affedin.

Haftanın Spotu: Bitirdiğiniz hiçbir şeye başlamayın.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, Merkür Uranüs ters açı oluşturacağı için işiniz gereği güncel yaşamınız gereği birtakım seyahatler planladıysanız veya düşünüyorsanız, bu planlarınız ertelenebilir. Sakın bunları şanssızlık talihsizlik olarak değerlendirmeyin. Çünkü yılın ilk Merkür gerilemesi kova Aslan aksında gerilemeye başlayacağı için, sizleri ciddi anlamda seyahatler konusunda gecikmeler yaşayarak endişeye sürükleyebilir. Bu durumları gözünüzde büyütmemeye özen gösterin. Kendinizi geliştirmek adına hangi alanda bilgi ve eğitim almak istiyorsanız buna vakit kaybetmeden başlayabilirsiniz. Uzun bir süredir, üzerinde düşündüğünüz ama bir türlü tamamlayamadığınız bir eğitim, bir seminer ya da kişisel gelişiminiz ile ilgili kendinizi yeniden inşa etme adına planınız varsa, bu gerilemeye başlayacak olan Merkür sayesende, yarım kalan işlerinizi halledeceksiniz. Bu hafta, ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinde gerilim artabilir. Gereksiz kuşkularınızı bir kenara bırakırsanız, sorunsuz atlatacaksınız. Gökkubbe diyor ki; huzursuzluklar çıkarmadığın takdirde, ilişkinde huzuru bulacaksın. Ama şüphe, kuşku, kıskançlık, varsayım yaptığın takdirde hayatındaki kişinin anlayışlı olmasını bekleme. Kariyer ve iş alanınızda tempomuz ve iş yoğunluğumuz artabilir, üzerinize eklenen sorumluluklar sizin biraz işlere yetişmekte zorluk çekmenize etki edebilir. Ama hiç kafanızı karıştırmayın niyet ettiğiniz ve başladığınız bütün işlerini tamamlayabilecek enerjiye, güce ve güvene sahipsiniz. Ayrıca sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda sağlıklı bir haftadasınız ama artan iş tempomuzdan dolayı, panik olduğunuz takdirde bedensel değil zihinsel kendinizi yorabilirsiniz. Pazara kadar, istediğiniz kadar sorumluluğunuz artsın ,istediğiniz kadar çok işiniz olsun, niyetiniz başarı ise buna çok yakınsınız.

Haftanın Spotu; Genel anlamda hiçbir şekilde şüpheci olmayın.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Yengeç; Merkür Uranüs ters açısı nedeniyle maddi ve finans alanlarında durumlarınızın iyi olmasına rağmen, iş yaptığınız işe kalkıştığını kişilere karşı düşüncesel anlamda haftanın bir ve 3'üncü gününde küçük küçük endişeler yapabilirsiniz. Ama maddi açıdan hiçbir zorlanmaya maruz kalmayacaksınız. Ayrıca evlilik, ortaklık, aşk ilişkilerinde ise yanlış olan her şeyi hayatınızdan çıkardığınız için netlik kazanarak huzur bulacaksınız. Bu hafta hem huzurunuzu arttırıyorsunuz, hem de motivasyonunuz arttırıyorsunuz. Ayrıca, kariyer ve iş alanınızda çalıştığınız işte ya da sahibi olduğunuz iş alanlarınızda, uzun bir süredir çalışan bir yengeçseniz ve çalışmalarınızın karşılığını alamıyorsanız, bu hafta tüm emeğinizin ekmeğini yiyeceksiniz. Bu da sizin çalışma performansınızı yükseltecek. Arkadaşlık ilişkilerinizde; bazı arkadaşlarınızın samimiyetlerini sorgulayacaksınız. Eğer elediğiniz kişiler olacaksa, onların arkasından sakın üzülmeyin. Hayatınızda kalanlar sizin hayrınıza, çıkardığınız insanlar da hayrınıza olacak. Kendinizden emin olduğunuz gibi, çevrenizdekilerden de emin olacaksınız. Ayrıca ev almak isteyen ve yatırım yapmak isteyenler, haftanın 4 ve 5. gününde ev alabilir, yatırım yapabilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir kariyer hedefiniz varsa, bu hafta şanslı bir haftada değilsiniz. Perşembe ve Cuma günü şanslısınız, bunu da bir takım değişiklikler için kullanmayın.

Haftanın spotu: Kendinizden emin, huzurla ilerleyeceksiniz.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, ilişkinizde partnerinize karşı açık olacaksınız. Kendinizi göstereceksiniz. Yaşam enerjinizin yüksek yayılmasıyla bu hafta fark edileceksiniz. Bununla birlikte tüm dikkatleri üzerinize toplayacak, bazı arkadaşlarınızın sizi kıskanmasına şahit olacaksınız. Bunu fark ettiğinizde lütfen bunu onların yüzüne vurmayın. Bunun bir süreç olduğunun farkında olun. Kimsenin kalbini kırmayın. Özellikle duygularınızın net olması gereken bir haftadasınız. 14 Ocakta başlayan Merkür retrosu, çevrenizdekilerin sizi demoralize etmesine neden olacak. Hiç oralı olmazsanız, kötü etkilenmeyeceksin. İş hayatınızda, haftanın iki ve üçüncü gününde net sonuçlar alacaksınız. Alamadığınız, beklediğiniz paralarınız varsa hepsi kazanca dönüşecek. Ayrıca, maddi ve finans alanında güçlenmeniz, bütçe planlamanızı daha rahat kontrol etmenizi sağlayacak. Bu hafta kimsenin düşüncelerini değiştirmeye kalkmayın, akıl vermeyin. Yalnızca dinleyin. Yoksa suçsuzken iftiralarla suçlu duruma düşersiniz. Sıhhatiniz gayet yerinde.

Haftanın spotu: Kimsenin işine karışmayın.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Başak; Aşk hayatınızda, yersiz kıskançlıklarınızdan kendinizi sakının. Kariyerinizde planlı programlı olun. Hiçbir konuda tez canlı olmayın. Merkür Uranüs sert görünümü nedeniyle, çalışma hayatınızdaki üretkenliğinizi arttırmanız gerekiyor. Aynı zamanda kimsenin üzerinizde baskı kurmasına izin vermemeniz gerekiyor. Hafta boyunca iş ve çalışma hayatınızda planlı ve programlı olmaya dikkat ederseniz, ne arzuluyorsanız gerçekleşecek. İkili ilişkilerde, biraz iddiacı olabilirsiniz. Eğer ilişkiniz varsa, lütfen kırıcı ve iddiacı tavırlar sergilememeye özen gösterin. Ayrılığa yol açmaz bu davranışınız ama, yıpranmalara neden olabilir. Eğer bu hafta şüpheci ve iddiacı olmaz, iletişiminizi kuvvetlendirirseniz, oldukça olumlu sonuçlar alacaksınız. Bu hafta oldukça dikkat çekici olacaksınız. Bu hafta aşk hayatınıza çok ama çok dikkat etmelisiniz.

Haftanın spotu: İddialaşmayın

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta Merkür ve Uranüs'ün sert açıları nedeniyle, giden sevgiliniz varsa geri dönebilir. Sizi üzmüş ve yıpratmış ise o kişi lütfen onu hayatınıza dahil etmeyin. Geri dönene şans verirseniz, çok büyük pişmanlıklar yaşarsınız. Kendinize bu hafta değersizlik yüklemeyin. Aile büyüklerinizle fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Gönül kırmayın, sadece dinleyin ama yine kendi bildiğinizi yapın. Onlardan saygıyı eksik etmeyin. Bu hafta, anılarla yaşamayın, geçmişi düşünmeyin. Bu anılar sizi kötü etkileyecek ve çalışma hayatınızda aksaklıklara sebep olacak. Bu hafta olmazsa olmazınız, sağlığınız. Komple beden sağlığınıza muhakkak önem gösterin. 5 günlük süreci lütfen kendinize iyi bakarak geçirin. Soğuk algınlığına özellikle dikkat edin. Çalışma ve iş hayatınızda yer alan arkadaşlarınız veya üstleriniz sizi eleştirirse, sakın üzülmeyin. Aksine kendinizi geliştirmek için iyice çalışın. Ayrıca, maddi ve finans alanlarında; planlamış olduğunuz birikimlerinizi nasıl değerlendireceğiniz hakkında, güzel fikirler alabilirsiniz.

Haftanın spotu: Aile büyüklerinizle çatışmaya girmeyin.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta, aile ve yuva alanlarında ortak kararlar alınması gereken bazı konularda, zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Fikirsel yaşadığınız çatışmaların daha fazla alevlenmemesi için iyi düşünün, sakin kalın. Gayrimenkul, hak, hukuk alanlarında sizi yoran konularda, yeniden zorlanmalar yaşayacaksınız. Biraz esnek olun, lütfen paniğe kapılmayın. Hepsi zaman içerisinde hallolacak. Unutmayın. Bu hafta sinirlerinize hakim olduğunuz takdirde başarılı bir şekilde sorunlarınızı halledeceksiniz. Bu hafta gerim gerim gerileceğiniz bir hafta olacak. Biraz sabredin. Geçici duygulardan geçeceğiniz için, paniğe kapılmayın. Sevdiğiniz insana karşı daha kibar olun, ona düşünmeden konuşmayın. Ona sıkı sıkı sarılın, gönül kırmayın. Aranızın açılmasına, onun kendini değersiz hissetmesine neden olmayın. Birlikte çalıştığınız insanların bu hafta sizinle rekabet içerisinde olduğunu fark edeceksiniz. Bundan rahatsızlık duymayın, daha çok çalışarak kendinize faydalı olun. Bu hafta sakin kalmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Sakin ol, gerilme.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Yay; Ev ve yuva alanlarınızda ailenizde seslerin çok yükseleceği bir haftadasınız. Sürekli size baskı uygulayan bir partnerle beraberseniz, bu hafta bunu sorgulayacaksınız. Kendinize değersizlik enerjisi yüklemeyerek, onu olduğu gibi kabul edin, ya da bu ilişkiyi bitirin. Ortanız olmasın, iki ucu da en kesin şekilde yaşayın, yaşatın. Allah muhafaza "akıl hastası" damgası yersiniz. Kendinize hafta boyunca "Ben çok değerliyim" demeyi ihmal etmeyin. Bu hafta, size karşı yapılan haksızlıklara dur demeyi bilin. Bu hafta ilişki alanlarınızda büyük kaoslar yaşayabilirsiniz. Kendinizi yormamaya dikkat edin. Kimsenin sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin. Bu hafta, terk edildiyseniz üzülmeyin, haksızlığa uğrarsanız "dur" deyin. Sağlık ve sıhhat konusunda ise lütfen psikolojinize dikkat edin. Kimse için kendinizi üzmeyin. Hiçbir şey sizden değerli değil.

Haftanın spotu: Kimseye eyvallahınız olmasın.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Bu hafta, iş hayatınızda önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Yaptığınız her işte temkinli olmanız sizi başarıya götürecektir. Arkanızdan konuşulanları kafanıza takmadan ve temkini elden bırakmadan devam etmeniz gerekiyor. Önemli insanların arkasından sürekli konuşulduğunu unutmamalısınız. Uzun süredir işsizlik dedi çekiyorsanız bu hafta son bulacağını ve güzel iş fırsatları çıkacağını bilmelisiniz. Bu hafta özel hayatınızda yaptığınız bazı şüpheli yaklaşımlarınız ilişkinize zarar verebilir. Şikayetçi tavırlarınız karşınızdakini yıpratırsa sevgilinizi kaybedebileceğinizi bilmelisiniz. Adımlarınızı ona göre atmanızda yarar var. Eğer ilişkiniz yoksa kendinize yatırım yapmanız gereken bir haftada olduğunuzu bilmelisiniz.

Gündeminizde maddi konuların olduğu haftaya giriş yaparken beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Önceliklerinizi belirlediğiniz ve soğuk kanlı olmaya özen gösterdiğiniz takdirde canınızı sıkacak problemler ortadan kalkacak. Haftanın ilerleyen günlerinde sorunların tamamen geride kalmasını sağlamalısınız, bu da sizin doğru adımlar atmanız sonucu gerçekleşecektir.

Haftanın spotu: Şüpheyi bırak.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Kova; Bu hafta, finansal konularda tekrar düzenlemeler yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. har vurup harman savuran yengeçler bu hafta daha planlı ve kontrollü davranabilirler. Aşk hayatınızda fevri çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz. İçsel huzura kavuştuğunuz anda her şeyin daha da yoluna gireceğini göreceksiniz. İlişkilerinizde açık sözlü olduğunuz takdirde önemli adımlar atacağınızı bilmelisiniz. Sağlığınız konusunda dikkatli olmalısınız. Gerginliğinizi karşınızdaki kişiden çıkarmamalı ve sakin kalmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizi dengelemeye ve sırlarınızı kimseyle paylaşmamaya özen göstermelisiniz. Güvendiğiniz kişilerin gerçekten güvenilir olup olmadığını tekrar bir gözden geçirmenizde fayda var. Bu hafta parasal birikiminizi arttıracak ve kendinizi güvende hissedeceksiniz. Bazı kronik hastalıklarınız ortaya çıkabilir. Kas ve eklem ağrılarına karşı dikkatli olmalısınız.

Haftanın spotu: Hayatı akışa bırak.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 10- 16 OCAK 2022

Sevgili Balık; Dargınlıkların son bulacağı bir haftaya giriyorsunuz. Kendi hatalarınızın farkına varacak ve ona göre adımlar atacaksınız. Bu dönem yaptıklarınızın karşılığını tamamen alacağınızı bilmelisiniz. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Kimseyi size yaşattıkları için suçlamayın. Hatayı kendinizde aramayı öğrendiğiniz takdirde, hayattaki değişiminizi sizde fark edeceksiniz. Hata yaptıysanız ve birine haksızlık yaptıysanız bunun üzerine giderek çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Kıskaçlık duygusundan uzaklaşmanız gerekiyor. Sevdiklerinizi paylaşamama konusu onlarla aranızı bozabilir. Alınganlık yapmamaya ve rahat olmaya çalışmalısınız. Her şeyi telafi etmek sizin elinizde olduğunu unutmamalısınız. Sağlıklı beslenmeye ve porsiyon küçültmeye özen göstermelisiniz. Bu hafta yapacağınız değişiklikler hoşunuza gidecek türden olacak.

Haftanın spotu: Her şeyi çözümle