Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 17- 23 Ocak 2022 | Terazi, gizli kapaklı işlerden vazgeç, Aslan, arkandan dönen dolaplar ortaya çıkacak!

Haftalık burç yorumlarına göre 17- 23 Ocak 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 17- 23 Ocak 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTROLOJİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI: NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Koçlar; Özellikle ayın 19'unda ay düğümleri yer değiştirdiğinde, sizin için artık kendinizi geliştirmeniz gereken konular hususunda yaşamış olduğunuz güvensizlikten arınmak çok kolay olacak. Ayrıca, olumsuz tüm alışkanlıklarınızı geride bırakmaya hazırlanıyorsunuz. İş alanlarında, yapamadığınız atılım ve yatırımları yapma hususunda hem kararlı hem de şanslı olacaksınız. Farklı arkadaşlar edinebilirsiniz. Ancak, unutmayın ki merkür gerilerken bu durum sizi gerebilir. Bu dönem başlayan arkadaşlıklar yıpranmanıza neden olabilir. İkili ilişki ve aşk ilişkilerinde anlamsız gerginlikler hissedebilirsiniz bu da sizin peşin hükümlü olmanızdan dolayı kaynaklanacak. Maddi açıdan birikim yapmaya her zamankinden daha fazla özen göstereceksiniz. Sağlığınızın iyi olduğu bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Peşin hükümlü olmayın.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta ay düğümlerinin etkisi sizin burcunuz üzerinde, bu düğümler 1 buçuk sene boyunca sizlere sirayet edecek. Özellikle dolunay sizi çok iyi etkileyecek. Bugün itibarıyla, üzülmek gibi bir zamanınız olmayacak. Aynı zamanda, ay düğümlerinin burç değiştirmesi siz boğa burçlarına diyor ki; "Değiştiremediğiniz şartlar konusunda, artık hayatınızda aldığınız kararları çok net uygulayacaksın" Bu güne kadar verdiğiniz tüm kararlarınız konusunda inanılmaz bir netlik yaşayacaksınız. Bununla birlikte, ruhunuzun dinlendiğini, baskıdan kurtulduğunu hissedeceksiniz. Hiç olmadığı kadar düzenli ve disiplinli bir haftaya giriş yapıyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de bu hafta çok fazla göz önünde olacaksınız. Bütün ışıklar sizin üstünüzde yanacak. Herkes sizi konuşacak. İlişkisi olanlar, partnerinizle aranızdaki uyumu çok net yakalayacak, huzur bulacaksınız.

Haftanın Spotu: Huzur her an seninle.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili İkizler; Kendinize duyduğunuz güven artacak, sadece duygu açısından biraz mücadele vermeniz gerekiyor. Bu hafta eğer kendinize izin verirseniz, gelecek ile ilgili konularda, korkularınızdan arınacaksınız. Aşk konusunda tutarsız davranışlar sergilemezseniz, bir problemle karşılaşmayacaksınız. 18 Ocak'ta Dolunayla birlikte finansal alanındaki zorlayıcı mevzular gündeminizde olacak. Eğer korkularınızdan arınırsanız bundan da sıyrılacaksınız. Kısaca, korkularınızdan, sizi huzursuz hissettiğiniz konuları kafanızdan attığınız takdirde, emin olun tüm kapılar size açılacak. Kaderinizi dahi değiştirebilirsiniz. Zor bir hafta, duygu ve düşüncelerde yaşadığınız tutarsızlığa özen gösterin. Dengeli düşünmeye her zamankinden daha çok özen gösterin. Bunu başarırsanız, en zor durumunuzu bile aşabilirsiniz. Ayrıca kendi kendinize, içinizde size huzursuzluk veren ne varsa düşünün. Bunları çözümlemeye bakın. Kendi içinizde halledin, kimseye danışmayın. Kimseden akıl almayın. 20 Ocak'ta güneş burç değiştirecek, eğitim almayı düşündüğünüz ancak, ertelediğiniz planlarınız varsa, harekete geçin. Çünkü o tarihlerde her zamankinden daha çok şanslı olacaksınız. İş hayatınızda mesai arkadaşlarınızda problemler yaşayabilirsiniz, kimseyle polemiğe girmeyin. Sağlığınız gayet yerinde, şüphelerinizden arınmazsanız psikolojiniz bozulabilir.

Haftanın Spotu; Gerginliklerinden kurtul.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Yengeç; Haftanın ilk dört günü, her konuda yoğun olacaksınız. Sağlıklı beslenmeye devam edin, elden bırakmayın. Diyet için en doğru zamandasınız. Ayın 18'inde, Dolunay sizin burcunuzda oluşurken, kendinizi yeniden sevmenize etki edecek. Bu hafta, her sabah uykudan kalktığınızda "Ben kendimi seviyorum" olumlamasını muhakkak yapın. Evrene doğru mesajı gönderin. Kendinize her zamankinden daha fazla sevgi ve değer enerjisi gönderin. Bu aralar dıştan nasıl göründüğünüze ve sizin hakkınızda düşünülenlere çok fazla önem vereceksiniz. Şunu unutmayın, önemli olan "Siz kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?" bu soruyu kendinize hatırlatın. İlişkilerinizde çatışma yerine, uyumlu olmanın daha önemli olduğunu kendinize inandıracak, ona göre hareket edeceksiniz. Eğer vergi, sigorta, tazminat gibi konularda beklediğiniz sonuçlar var ise, tüm haklarınızı elde etme konusunda şanslı bir hafta yaşayacaksınız. İkili ve aşk ilişkilerinizde, bu hafta yanlış anlaşılmalardan kaynaklanmış problemlerinizi çözümleme konusunda harekete geçeceksiniz. Küçük sorunlara tahammül edemediğiniz ve aşırı tepkiler verdiğiniz bir hafta yaşayacaksınız. Sağlığınız gayet yerinde.

Haftanın spotu: Huzur her zaman benimle.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, ilişkilerinizde samimiyetsiz davranışlarınızdan uzaklaşın. İş hayatınızda her zamankinden daha düzenli olun. Bu hafta yüzünüzü güldüren ancak, arkanızdan konuşan insanlardan uzaklaşacaksınız. Gergin olan kişileri çevrenizde barındırmayacaksınız. Bu hafta eğer planlı olursanız, çalışmalarınızda kendinizi rahatlatacak, kendinize öz güven yükleyeceksiniz. İşlerinize odaklanacaksınız, odaklandığınız her bir işte planlı ve düzenli olmaya önem gösterin. Eşinizle sorunlarınız varsa, hiç olmadığınız kadar birbirinizi desteklemeye önem verdiğiniz takdirde, problem oluşturacak her konuyu kendinizden uzaklaştıracaksınız. Maddi konularda, şanslı bir haftadasınız. İş başvurusu için beklediğiniz teklif varsa, haber bekliyorsanız güzel haberler alacaksınız. Yenilikler için zor bir süreç ancak, mücadele verdiğiniz her iş için kolay ve şanslı dönemdesiniz. İşlerinizle ilgili hassasiyetiniz varsa, hiçbir şeyi baştan savmayın. Sağlığınız gayet yerinde, dişlerinizi ihmal etmeyin.

Haftanın spotu: Umudunuzu kaybetmeyin.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Başak; Özellikle sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde, dostlarınızın sanki sizinle uğraştığını hissedebilirsiniz. Bu durum sizi sinirlendirmesin ve germesin. Bu hafta bazı arkadaşlarınızın aşırı dengesiz olması sinirlenmenize sebep olabilir. Bu insanların hayatı yaşama şeklini değiştirmek için sakın vakit harcamayın. İnsanları bu hafta olduğu gibi kabul edin. Ayrıca bu hafta, şehir ve yaşam alanı değiştirmek isteyenler, hayaline kavuşacak. Kariyer ve iş anlamında, üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirmek için arı gibi çalışacaksınız. Bununla birlikte kendinize olan güveniniz de artacak. Yenilikler konusunda, sabırlı ve sakin olun. Ne düşünüyorsanız, yapmak isteyip yapamadığınız ne varsa her şeyi hayata geçirebilecek bir haftadasınız. Bu hafta kendi enerjinizle bütünleştiğinizde, her şey yoluna girecek. Aşk hayatınızda endişeli tavırlar sergilemeyin, kuruntu yapmayın.

Haftanın spotu: Kaygıya ve kuruntuya yer vermeyi.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta, iş alanında sorun olan her şeyi çözümlemeye odaklı olur, şikayetçi olmaktan kaçınırsanız, zor giden, işlerinizin bile kolaylaşmasını sağlayacaksınız. Asla şikayet etmeyin, şükretmeye özen gösterin. Her bir acı bir tecrübedir, bu size özel bir şey değil, sadece siz yaşamadınız. İsyankar olmayın. Gök kubbe bu konuda sizi uyarıyor. Eğer bu zamana kadar birine haksızlık ettiyseniz, sizi bulacak. Bu hafta size haksızlık etmiş kişilerin kötü haberlerini aldığınızda "oh olsun" demeyin. Bu hafta ne yapmak istiyorsanız, harekete geçin. Hayatınızda aşk, ilişki konusunda bir çok şanssızlık başınıza gelmiş olabilir, öncelikle bu hafta, "Önceki ilişkilerimde ne yaptım, hatam neydi, çok mu fedakardım?" gibi soruları kendinize sorun. Değeri önce kendinize verin, sonra karşınızdakine yayın. Kendinize değer vermezseniz, kimse size değer vermez. Unutmayın. Aşk hayatınızda gizli saklı işler yapmayın, açık ve şeffaf olun. Size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi başkasına yaşatmayın.

Haftanın spotu: Gizli saklı işlerden arın.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle, kişisel gelişiminiz için gerekli eğitimler alabilirsiniz. Özellikle maneviyatınıza çok önem vereceksiniz. İsteklerinizi şifalandırmak isteyeceksiniz. Uzun süredir ailenizle yaşadığınız fikir ayrılıkları varsa hepsini konuşarak çözmeye özen göstereceksiniz. Evliyseniz, eşinize ne istediğinizi açıkça söyleyin, kimseyi araya sokmayın.

İş hayatınızın yoğunlaşması sizi korkutabilir, bu sizin enerjinizi etkilemesin. Daha üretken daha çalışkan olmak için haftanın ilk dört gününde şikayetçi olmayın. Hakkınızı aramanız gereken bir haftadasınız. Örneğin maaşınız mı verilmiyor veya maaşınız az mı geldi? Hakkınızı arayan konuşmalar yapın, yapın ki hedefinize ulaşın. Aile geçimi ve yuva konusunda sorumluluklarınız artabilir, uzun zamandır bir araya gelemediğiniz akrabalarınızla bir araya gelmek isteyebilir, geldiğinizde ise güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu hafta sizi gücendiren yakınlarınız hatalarının farkına varabilir, özür dilerlerse egonuzu bir kenara bırakıp onları affedin.

Haftanın spotu: Gelecek konusunda kararlı olun.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Yay; İş hayatınızda emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aşk hayatınızda öz verili olun. Partnerinize ne veriyorsanız, onun karşılığını alacaksınız. Yengeç burcu dolunayı, siz yaylar için şans olacak. Sizi zorlayan hak, hukuk, tazminat, miras gibi konularda beklediğiniz sonuçlar elinize gelecek. Mahkemeniz varsa, sonucunun sizin için hayırlı sonuçlanmasına vesile olacak. Yaşam alanınızda sınırlanmaktan vazgeçeceğiniz, sosyalleşeceğiniz, kendinize değer verdiğiniz bir hafta olacak. Kendinizle baş başa olacağınız da bir hafta olacak ve inanılmaz bir huzur elde edeceksiniz. Artık kendinize yatırım yapmak isteyecek, hayatınızı daha yaşanılası hale getireceksiniz. Göz önünde olurken, çevrenizdekilerin olumlu enerjilerini de üstünüzde hissedeceksiniz. Çevrenizdekilerin sizi desteklemesi, yaşam motivasyonunuzu arttıracak. Uzun süredir iş konusunda anlaşamadığınız kişilerle anlaşacak, bu sayede yapamadıklarınızı yapacaksınız. Aşk hayatınızda, öz verili olduğunuz takdirde değerli olacaksınız. Aile büyüklerinize karşı saygıyı elden bırakmayın. Hoş görülü olun. Sıhhatli ve enerjik bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Aile büyüklerini göz ardı etmeyin.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, dolunayın enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle, hayatınızı yeniden şekillendirmek isteyeceksiniz. Özellikle geçmişte ilişkinizle ilgili bazı güvensizlikler yaşamış olabilirsiniz ama bu hafta, geçmişte yaşadığınız tüm olaylara sünger çekme vakti. Evliyseniz eşinizin parası, miras, nafaka işlerinde istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Sağlık probleminiz varsa şifa etkisi yaratacak tarifler bulabilir, kendinize alternatif tıp uygulayabilirsiniz. Sevgilinizle yollarınızı ayırdıysanız bu hafta o kişiyle dost ve arkadaş kalmayı başarma konusunda huzur odaklı olacaksınız. Yatırım yapmak isteyenler bu hafta fırsatların önlerine gelmesiyle de şanslı olacaklar. Uyku düzeninize dikkat edin.

Hayal kırıklığına maruz kaldıysanız, kuruntularınıza takılıp kalmayın. Neden benim başıma geldi diye dövünmeyin. Özellikle bu hafta arkanızdan konuşulan dedikodular kulağınıza gelebilir. Lütfen sakin kalın ve kendinize eziyet etmeyin.

Haftanın spotu: Seni zorlayan her duygudan uzak dur.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Kova; Bu hafta ışıl ışıl olacaksınız. Bu hafta tamamen ışıktan yana olacaksınız ve tüm karanlıkları hayatınızdan çıkaracaksınız.. Bu hafta kendinizden çok emin olun. Kimin sizin için ne düşündüğünü sakın umursamayın. Bu haftanın ilk üç günü biraz sıkıntı yaşasanız da düşüncelerinizde, perşembe gününden itibaren çok iyi bir hayata geçiş yapacaksınız. Kalbiniz boş ise, gelen misafiri muhakkak tanıyın, flört edin. İlla evlenme umuduyla yaklaşmayın, muhakkak önce tanıyın ve vakit geçirin. Bu kadar vakit geçirin dememizin sebebi ise, acaba hayatıma girecek insan, bana aşktan çok arkadaşlık edebilir mi? sorusuna net cevap alabilin. Özellikle iş ve kariyer hayatınızda hoşunuza gitmeyen her türlü iş programınızı net bir şekilde değiştireceksiniz. Kendinizi perşembe günü itibarıyla kolaylıkla şımartabileceksiniz ancak, aşırıya kaçmayın ki egolu bir görüntü sergilemeyin. Ayrıca, tutkularınızla hareket ederek kendinize güvenin.

Haftanın spotu: Hayatı akışa bırak.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 17- 23 OCAK 2022

Sevgili Balık; Hayattan ne beklediğinizi sorguladığınız bir haftaya giriyorsunuz. Sizinle ilgili olumsuz yorum yapan kişilerden uzak durmanız gerekiyor. Bırakın insanlar sizin hakkınızda konuşsunlar. Bu kadar konuşulduğunuza göre başarılı olduğunuzu unutmamalısınız.

Hedeflediğiniz her şeyden emin olmanız gerekiyor. Şükretmeyi eksik etmemelisiniz. Hayatınıza alıp daha sonra ayrılık yaşadığınız kişiler sizin eksikliğinizi oldukça hissediyor.

Çocuğunuz varsa bu hafta tatile gitmek isteyebilir. Çocuklarınızın bilinçaltına korkuyu odaklamayın onlar için evhamlanmaktan vazgeçin.

Sağlığınızda hassasiyetler yaşayabilirsiniz fakat bunlar sizi korkutmamalı.

Haftanın spotu: Hayattan ne beklediğini bil.