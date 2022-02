Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21- 27 Şubat 2022 | Boğa, para musluğu sana açılıyor! İkizler, Çaresizseniz, çare sizsiniz!

Haftalık burç yorumlarına göre 21- 27 Şubat 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21- 27 Şubat 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Koçlar; Öncelikle kendinize olan güveninizin artacağı bir süreçtesiniz. İhmal ettiğiniz özel bakımınıza zaman ayıracaksınız. Haftanın ilk 4 günü yoğun olacaksınız. Güneş ve Jüpiter'in oluşturacağı kavuşum Balık burcunda yaşanacağı için, uzun süredir sizi yoran insanları elemek adına son derecede radikal kararlar alacağınız bir döneme gireceksiniz. Bir nevi hafifleyeceksiniz. Tam anlamıyla iş ve çalışma arkadaşlarınızla yaşadığınız tüm sorunlar ortadan kalkacak. Bu hafta itibarıyla hayat sizin üzerinize değil, siz onun üzerine gideceksiniz. Bu hafta kariyer hayatınızda hızlı bir yükseliş kaydedeceksiniz. Bunun için de özel bir mücadeleye ihtiyacınız olmayacak. Yeni yapacağınız bir iş olacaksa eğer, kısa süre içerisinde fark edileceksiniz. Bu hafta sizin haftanız. Kendinize verdiğiniz değerin arttığı gibi, maddi açıdan da gücünüz artıyor. Daha önce ayrıldığınız sevgiliniz aklınıza düşebilir. Hiç düşünmeyin, önünüze bakın.

Haftanın spotu: Huzurla adım atıyorum.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Boğa; Hafta başından sonuna maddi konularla ilgili olacaksınız. Aşk hayatınızda şanslı bir döneme girdiniz, mutlu olacağınız günler sizi bekliyor. Bu hafta öyle bir hafta ki, verdiğiniz hiçbir şeyin kayıp olmadığını göreceksiniz. Özellikle güneşin Jüpiter ile oluşturduğu kombinasyon size çok iyi gelecek. Vaktiyle uğradığınız haksızlıkların size ne kadar çok şey kattığını fark edeceksiniz. Kıymetinizin bilindiği bir döneme giriyorsunuz. Alma, verme döngüsüne girdiniz. Hayat arkadaşınızla, hayata aynı pencereden bakmanın içsel huzurunu içinizde yaşayacaksınız. Hayattan bu hafta keyif alacaksınız. Kariyer ve iş alanında ise, yeni işe başladıysanız, uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceksiniz. Ani evlilik kararı almanız oldukça mümkün. İnanılmaz mutlu günler sizi bekliyor. Maddi ve finans alanında beklentilerinizin karşılığını alacaksınız. Pek sizlik olmasa da, bu hafta itibarıyla anı yaşayacaksınız.

Haftanın Spotu: Anı yaşayarak, mutlu oluyorum.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta olayları yanlış değerlendirmemeye özen gösterin. Bu hafta alınganlığınız üzerinizde olacak. Başkalarının hakkınızda ne düşündüğü, her zamankinden daha önemli olacak. Sürekli sizin hakkınızda ne düşünüldüğünü sorgulayacaksınız. Psikolojinizi bozmanıza fırsat vermeyin. Bu hafta, insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü asla düşünmeyin. Herkes herkes için bir şeyler konuşabilir, önemli olan siz kendi hakkınızda ne düşünüyorsunuz. Bu çok önemli. Kariyer ve iş alanında artık takıntılı davranmadığınızda yüzünüz gülecek. Saplantılı olursanız çok üzülürsünüz. Sürekli kendinize "Niye benim başıma geldi" şeklinde soru yöneltmeyin. Hatayı yaptınız ve o an geçti. Telafi yok, tecrübe var deyip geçmelisiniz. Bu aralar çaresiz hissediyorsanız, umutsuzluğa kapılmayın. Yeniden deneyin. Pes etmeye bu hafta yer vermeyin. Aşk ve aile hayatınızda yıkıcı tavırlar sergilemek yerine yapıcı tavırlar sergilemeye özen gösterin. Hasta olmak istemiyorsanız, çok düşünmeyin.

Haftanın Spotu; Asla pes etme, yola devam.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta yüzünüz gülüyor, aşk hayatınızda huzurunuz artacak. Öyle bir haftadasınız ki, yaptığınız her işte başarılı olacaksınız. Vizyonunuzu ve misyonunuzu arttıracağınız döneme giriş yaptınız. Umudunuz, şansınız o kadar artacak ki, sürekli şükredeceksiniz. Her şey istediğiniz gibi sonuçlanacak. İşiniz gereği bir hukuk mücadelesi veriyorsanız, mahkeme vs. işleriniz varsa hepsi çözülüyor. Haklarınızı tek tek teslim alacaksınız. Yaşama duyduğunuz sevgi daha çok artacak. Partnerinizle aranızda bazı gerginlikler oluşabilir, sakın haftanın 4 ve 5. gününde gereksiz şeyleri büyütüp kendinizi doldurmayın. Güzel ilişkinizi berbat etmeyin. Perşembe ve Cuma günü buna çok dikkat edin. İş ve kariyer alanında kendinizden eminseniz, atacağınız her adımdan başarı elde edeceksiniz. Yaptığınız işten memnun değil ve emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız, kendinize yeni bir hobi edinin ve bunu ticarete dökün. Bu hafta sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

Haftanın spotu: İştahınızı kontrol edin.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Aslan; Anlaşamadığınız bazı kişilerle uzlaşacaksınız. İlişkilerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Özellikle vergi, sigorta gibi zorlandığınız konularda haklarınızı elinize alacaksınız. Özellikle bu hafta, evliyseniz eğer, günlerdir kafanızı meşgul eden bazı konuları kesinlikle çözümlediğinizi ve hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Kuşku yapıyorsanız yersiz olacak. Eşiniz ailesiyle olan iletişiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Uyumsuzluklar olabilir, bir süre ses çıkarmamaya özen gösterin. Şikayet etmeyin kimseyi kimseye. Kariyer ve iş alanında, bazı arkadaşlarınızla ortak bilince varacaksınız. Anlaşamadığınız konularda aynı fikirde buluşacaksınız.

Haftanın spotu: İlerlediğim yolda, başarıya sahibim.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Başak; Evliyseniz veya ilişkiniz varsa, katıldığınız ortamlarda partnerinizin başkalarıyla kuracağı diyalogları kıskanabilirsiniz. Yersiz kuşkular ve kıskançlıklar partnerinizin sizi özgüvensiz görmesine neden olabilir. İlişkinin çıkmaza girmesine neden olursunuz. Bu hafta her konuda net olun. Özellikle iş ve kariyer konusunda bunu başarırsanız, maddi alanda ferahlayacaksınız. Hak ve adalet konusunda işleriniz varsa, doğru hak üzerinde mücadele veriyorsanız kazanacaksınız. Aynı zamanda sosyal çevre ilişkilerinizde, bazı dostlarınızın gerçek dost olduğunu, bazılarının ise sahte olduğunu göreceksiniz. Hayatınızdan insan eleyebilirsiniz, bu kayıp değil, detoks niyetine geçecek. Doğru insanları hayatınızda tutarken, yanlış insanları yolculayacaksınız. Sağlık konusunda bu hafta kuruntu yapmamaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Kuruntu yapmayın.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Terazi; Aile büyüklerinizle fikir ayrılıklarınız yüzünden tartışma yaşayabilirsiniz. İnsanın başarıyı merkeze koyması ve paraya öncelik vermesi, kişiyi hırsa sürükler. Hırs ise başarı değil, bazen felaketi getirebilir. Bu hafta, daha önce başvurduğunuz bir işten haber alabilirsiniz. İletişimde artan sabrınız, size avantaj sağlayacak, bu da sizi iş hayatına hazırlayacak. İkili ilişkilerde, bekar olan teraziler zamanında yaşamış olduğu bir ilişkiyi hatırlayabilir, takıntı haline getirebilirler. Eğer bunu yaparsanız, önünüzdeki güzellikleri göremezsiniz. Kendi iyiliğiniz için yolunuza bakın, geleceğe konsantre olun. Dertlerinizi paylaştığınız kişiler, arkanızdan konuşup, sırlarınızı ortaya dökebilir. Özellikle maddi konularda takıntı yapmayın, kıtlık bilinci oluşturmayın. Bereketiniz olmaz.

Haftanın spotu: Nefsinin esiri olma.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Akrep; İş hayatınızda sizi sevindirecek şeyler olacak. Bu hafta, haftanın ilk dört gününde, özellikle ebeveyn olmak isteyen Akrepler bebek haberi alabilir. İkili ilişkilerde, hiç beklemiyorken kalbiniz boş ise, yeni bir aşka adım atabilirsiniz. Özellikle haftanın üçüncü ve dördüncü gününde, bir arkadaş ortamında yeni biriyle tanışabilir, dostluktan aşka yelken açabilirsiniz. Uzun zamandır mutlu olmadığınız kadar mutlu olacaksınız. Sürekli konuşan ve şikayet eden bir akrepseniz, ilişkilerinizin çıkmaza girmesine neden olacaksınız. Eşinizle alakalı problemlerini kafanızda büyütmemeye özen gösterin. Onunla daha ılımlı konuşmaya gayret gösterin. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Artan giderleriniz sebebiyle biraz daha planlı harcama yapın. Spor kazalarına dikkat edin.

Haftanın spotu: Şikayetçi olmayın.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Yay; Yoğunluktan kurtulup, biraz dinleneceğiniz bir haftadasınız. Aşk hayatınızda baskıcı olmamaya gayret gösterin. İş kurduysanız ya da yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız bu hafta gezegenlerin kombinasyonu yaptığınız ve yapmayı planladığınız işte kendinizden çok bahsettireceksiniz, adeta bulunduğunuz çevreye dalganıza boğacaksınız. Bu hafta kimseye borç para vermeyin, birileri sizden borç isteyecek, bu en yakınınız bile olsa bu hafta örnek veriyorum bir arkadaşınız size bir şans oyunu oynamak için fikirler verebilir, ya da o kazansın diye borsaya veya benzeri bir parasal araçlara araştırma yapmadan hiç kimsenin sözüyle yatırım yapmayın. Birazcık bu hafta ikili ilişkilerinizde varsayımlar yaparak kıskançlık yapıp o kıskançlıkla baskı kurmamaya çalışın. Bu hafta ağzınızdan çıkan her kelimeye büyük özen gösterin.

Haftanın spotu: Kelimelerine dikkat et.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, gezegenlerin kombinasyonu, kalbi boş olanlara. Hayalini kurduğu kişiler ile birliktelik yaşamanız an meselesi. Önceden boşanmış bir Oğlak burcuysanız, kimsenin yanında "ben bir daha asla evlenmem" şeklinde cümleler kurmayın. Mahcup olabilirsiniz. Bu hafta yeri göğü sallayacağınız bir aşk hayatına adım atacaksınız. Maddi kaynakların, değerlerin ve düşüncelerinizin hepsinin karşılığını alacaksınız. Bütçe konusunda inanılmaz şanslı bir haftadasınız. Gelirinizle ilgili yersiz kuruntular yapmayın. Motivenizi düşürmeyin.

Yaz dönemini arkanızdan dönen dolaplarla uğraşmakla geçirdiniz ancak, artık arındınız. Ruhunuz dinlenmeye geçti. Şu saatten sonra insanlara karşı sınırınızı koydunuz ancak, lütfen hep böyle devam edin. Ne istediğini bilen kişilerle dostluk edin.

Sağlığın gayet yerinde, geçen haftaki ölü toprağını üzerinizden attınız.

Haftanın spotu: Dostunu iyi seç.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Kova; haftaya para işlerinizi elinize alarak başlayacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlarla daha çok iletişim halinde olacak ve ortaya çıkan sorunları çözmede adeta bir ara bulucu olacaksınız. Bu hafta aşk hayatınızla ilgili çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Bu hafta kendinizi güçlü hissedecek ve sağlam adımlar atacaksınız. Güçlü insanlar tarafından bir takım destekler görebilirsiniz. Yaz dönemi parasal konularda ipin ucunu iyice kaçırmış olabilirsiniz ama maddi konularda yaratıcı ve sezgisel yönleriniz ortaya çıkacak. Bu dönem sonrası aşk karşınıza gelecek, hayata aşkla bakacak, sizi aşkla besleyen işler peşinden koşmaktan mutluluk duyacaksınız.

Haftanın spotu: Mutlu olmaya ant iç.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 21- 27 ŞUBAT 2022

Sevgili Balık; Sağlık konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. İş kazalarına dikkat. Özellikle geçmişteki korkularınızdan arınmanız gereken bir haftadasınız. Enerjiniz oldukça yüksek görünüyor. Kariyerinizle ilgili uzun süredir planladığınız halde gerçekleştiremediğiniz değişimleri, haftanın üçüncü gününe kadar net bir şekilde yaşayacaksınız. Bununla birlikte, kazancınızda önemli bir yönde artış olacağını göreceksiniz. Güzel olan bütün fırsatları hayatınıza çekeceğiniz, muazzam bir gelir haftasındasınız. Aynı zamanda bu hafta, yüzünüz gülerken arkanızdan iş çevirenlerle karşılaşabilirsiniz. Herkes herkesin arkasından iş çevirebilir, kim ne yaparsa kendine yapar. Sakın bunu kendinize dert etmeyin, umrunuzda olmasın. İş hayatınızla ilgili inanılmaz bir haftadasınız. Çok göz önünde olduğunuz ve bununla birlikte çok da kıskanılacağınız bir haftadasınız. Ayrıca birçok insanın boş konuştuğunun bilincine varacaksınız. Uzun süredir yatırım yapma planınız önünüze çıkacak. İlişkisi olanlar, kıskançlığa dikkat edin. Bu ilişkinizde soğukluk oluşmasına neden olacak. Her şeyin bir sınırı olmalı, yersiz kuruntularınızdan vazgeçin. Bu hafta asla kıskançlık yapmayın, ön yargılı olmayın.

Haftanın spotu: İş hayatınızda şikayetçi olmayın.