Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 31 Ocak- 6 Şubat 2022 | Aslan, aslan gibi geri döndün! | Boğa, gümbür gümbür aşka hazır ol!

Haftalık burç yorumlarına göre 31 Ocak- 6 Şubat 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 31 Ocak- 6 Şubat 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASTROLOJİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI: NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Koçlar; İş hayatınızda yeniliklere açık olun. Aşk hayatınızda uzun süredir yalnızsanız aşk size doğru geliyor.. Bir kere, 1 şubat ile birlikte yeni ay kova burcunda doğuyor. Dolayısıyla gezegenlerin kombinasyonu gereğince, iş ve kariyerde yeniliklere muazzam derecede açık olacak ve yenileneceksiniz. Hayatın sizi yeniden yapılandırmasıyla birlikte, karmaşık duygularınızın etkisinde olan tüm konulardan sıyrılacaksınız. Bu hafta sizin için yenilik demek. Yeniliklerden korkmayın. Kendinizde değişikliğe gitmekten çekinmeyin. Sosyal ilişkilerinizde hiç olmadığınız kadar seçici olacaksınız, yakınızdakilerin gizlik kıskançlıklarıyla karşılaşabilir, üzülebilirsiniz. Bu güzel haftanızı küçük mevzularla etkilemeyin. Modunuzu düşürmeyin. Takılmayın, önünüze bakın. Bu hafta sadece işinizi ve çalışmanızı kimsenin düşürmemesine izin vermeyin. Onun dışında her şey yolunda. Partnerinizle hiç olmadığınız kadar iyi olacaksınız. Psikolojinizin çok güçlü olacağı bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Yoksa bile, "Bolluk ve bereket içerisindeyim" deyin.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Boğa; Bütün kapıları kapatıp, yeni kapıları açma zamanın geldi. Seni yoran, üzen, bıktıran her şeye kapıları kapatıyorsun. Hem sosyal, hem arkadaşlık konusunda çok eleme yaptınız. Belki de tek kaldınız. Bu elemeleri yapmış olmak, emin olun size çok şey kazandırdı. Ayın 7 ile birlikte, hayatınıza çok kalıcı arkadaşlıklar girecek. Uzun süredir yalnızsanız, aşk gümbür gümbür geliyor. Aşktan yana çok şanslısınız. Ortalığı yerinden sallayacak bir aşka yelken açmanız oldukça mümkün. Kariyer ve iş alanında bu hafta, sabırsız bir haftadasınız. Üstlerinizle alakalı bir takım sıkıntılı mevzular gündeme gelebilir. Bu mevzular sizin sabrınızı taşırsa da çözüme ulaşacak. Bu hafta en şanslı olduğunuz konu; aşk. Ne istediğinizi çok iyi bildiğiniz bir süreçtesiniz. Venüs ve Uranüs'ün zorlayıcı açıları sizi yordu ama çok güçlü geri geliyorsunuz. Ayın 7'si ile birlikte, küllerinizden doğuyorsunuz. Masraflarınızın arttığı bir haftadasınız, savurgan olmayın.

Haftanın Spotu: Gelecekten korkmayın.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili İkizler; Bu hafta unutkan olmamaya özen gösterin. Ayın ilk günü ile birlikte kova burcunda doğacak olan yeni ay, size yenilik getirecek. Kişisel ve ruhsal gelişiminiz açısından öğrenmeye açık olacak, eğitimler almak isteyeceksiniz. Ayın 5, 6, 7 ve 8'inde gelişiminiz için kurslara başlayabilirsiniz. Tepeden tırnağa yenilenmek ve gelişmek isteyeceksiniz. Ayrıca, emeklerinizin karşılığını almayı bekliyorsanız, hepsinin karşılığını alıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde, partnerinizle bazı git, gel durumlar yaşayabilirsiniz. Özellikle, karşınızdaki insan için kafanıza yatmayan şeyler varsa, kafanızda kurmak ve tartışmak yerine onunla konuşmaya özen gösterin. Bu dönem öyle bir dönem ki, kariyer ve iş alanıyla ilgili taşıyamayacağınızı zannettiğiniz sorumluluklarınıza karşı cesur adımlar attığınızda, namınızı yürüteceksiniz. Çevrenize son derece saygın bir tutum sergileyeceksiniz. Herkesin size saygı duyduğunu görecek, bu durum sebebiyle motiveniz yerine gelecek. Özellikle, motivasyon kazandıran iş sonuçları ile birlikte başarınıza başarı katacaksınız. Bu hafta kimin derdini dinlerseniz, üstünüze çok alınmayın.

Haftanın Spotu; Başkasının üzüntüsünü, dert haline getirmeyin.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Yengeç; Yeni ayın etkisi ve enerjisiyle, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek adımlar atmaya dikkat edin. Aşırı korumacı tavırlarınız partnerinizi bunaltabilir, dikkat edin. Evli veya ilişkiniz varsa, bu sabah şöyle bir duyguyla kalkmış olabilirsiniz, "Ya hu ben bu kişiyle birlikte olmaktan yana şanslı mıyım, değil miyim?" İlişkinizi sorgulayacaksınız. O enerji gelecek. Dikkat edin. Bazı yengeçler ilişkisindeki yanlışları görüp, yollarını ayırabilir. Ertelediğiniz her şeyi görmezden gelmeme gibi bir durumunuz olmayacak. Bu hafta bitişler size uğrayacak. "Hayır mı şer mi?" sorusunu sorduğunuz her şeyin, sezgisel ayrımını yapacak, en doğru kararını vereceksiniz. Kalbiniz boş ise, ayın 7'si ile birlikte, katılacağınız ortamlarda yeni birileriyle tanışabilir, daha sağlam ilişkilere adım atabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan eleyebilirsiniz. "Doğru mu değil mi?" sorusunu ne için soruyorsanız, onu hayatınızdan çıkaracaksınız. İş ve kariyer alanında güzel yıldızlar toplayacaksınız. Para konusunda oldukça şanslısınız. Ayın 7'sine kadar sakin olmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: İradeli olmaya özen gösterin.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Aslan; Haftanın enlerinde zirvedesiniz. Bu hafta aşk konusunda çok şanslı olacaksınız. Bu hafta mutluluktan ayaklarınız yerden kesilecek. Uzun süredir, yoruldunuz yıprandınız ama artık toparlanıyorsunuz. Ayın ilk günü ile birlikte karşıt burcunuz Kova'da doğan yeni ay ile birlikte, partnerinizle uyum içerisinde problem olan her şeyi çözümleyeceksiniz. Partnerinizle konuşmak istediğiniz ne varsa konuşacak, aranızdaki enerjiyi birbirinize yansıtacaksınız. Bu hafta aşk haftasındasınız. Bekar aslanların ise, mutluluk kapısında. Ayın 8'i ve 9'unda, ansızın aşkınız önüne gelebilir. Geçmişe şans vermemeye özen gösterin. Yeniye açık olun. Maddi ve finans alanında, da çok şanslısınız. Kazancınız artacak, keyifleneceksiniz. Gayet sağlıklı bir haftadasınız, ancak gözlerinize dikkat edin.

Haftanın spotu: Aslanlar, hadi gözünüz aydın, zorluklar bitti.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Başak; Bu hafta hiç bilmediğiniz bir alanda iş teklif alabilirsiniz. Araştırmadan kabul ederseniz maddi ve manevi açıdan zarar görürsünüz. Ayın ilk günüyle birlikte, iş ve kariyer yaşamınızda meslek hayatınız ön planda olacak. Bazı çalışma arkadaşlarınız polemik yaratabilir, arkanızdan konuşabilir. İnanılmaz derecede gerilebilirsiniz. Siz kendinizden eminseniz, gerisi boş. İş hayatınızda polemiğe girmeyin. Haftaya pazartesiye kadar, kimseyle polemik içerisinde olmayın. İşsizseniz de, tanımadığınız insanlarla iş içerisine girmeyin. Özellikle bu hafta, ilişkiniz yoksa, sizin ruhunuza iyi gelecek kişilerle tanışabilirsiniz. Özellikle haftaya mükemmel bir dönem başlıyor. Dikkatli olun, davetlere katılın. İkili ilişkisi olanlar, evli olanlar bu hafta partnerinizin iş hayatıyla ilgili yaşadığı zorluklardan bunalabilirsiniz. Eşinizin veya sevgilinizin derdini dinlerken, pür dikkat dinleyin. Yanında olduğunuzu ona hissettirin. İlk üç gün, kazalara, sakarlıklara açık olabilirsiniz. Dikkat edin.

Haftanın spotu: Her konuda dikkatli olun.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Terazi; Bir terazi insanıysanız, özellikle bu hafta öyle bir haftadasınız ki... Terk edilebilirsiniz, aldatılabilirsiniz, şüphelerinizde haklı çıkabilirsiniz. Görünmeyeni görecek, tüm gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Partnerinizi kaybettiğiniz için ise şükredeceksiniz. Bugün yaşadığınız ayrılıklara göz yaşı dökerken, bir hafta sonra "iyi ki" diyeceksiniz. Ayrılıklar kapıda ama, hepsi sizin hayrınıza. Artık amaçlarınıza ulaşmak için daha verimli olmanın çok kıymetli olduğunun bilincinde olacaksınız. İş arkadaşlarınızın aşırı desteğini görebilirsiniz. Hafta sonu, size tereddüt veren tüm konuların eğer cesur olursanız, üstesinden geleceksiniz. Ama umutsuz olmayın. Çok zor bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuz düşünmeyin, gelecek korkusuna kapılmayın. Anı, anda, anlık güzel yaşayın. Doğru karar kaderinizi değiştirir, ihanete karşı vereceğiniz en güzel cevap, sergilediğiniz tavırdır. Psikolojinizi bozmayın. Ruh sağlığınıza dikkat edin.

Haftanın spotu: En büyük kıymeti kendine ver.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Akrep; Bu hafta kırgınlıklarınız son buluyor. Hepsinin çözümlenmesiyle birlikte inanılmaz keyifleneceksiniz. Ayrıca, huzursuzluk getiren her konuyu kendinizde uzaklaştıracaksınız. Eğer ilişkilerde güvensizlik ve zorluk yaşadıysanız, bunların hepsinin yükünden kurtuluyorsunuz. Haftanın ilk beş gününde partnerinizle konuşmalarınıza dikkat edin. Kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Aksi takdirde ilişkinizde sorun yaşayabilirsiniz. Eşinizle sohbet ederken, onu anladığınızı ona hissettirin. Sıhhat ve sağlık konusunda, özellikle bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Mide ve sindirim ile ilgili problemleriniz olursa hekime danışın. Parasal konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz, canını sıkıp hasta olmayın.

Haftanın spotu: "Ben her an bolluk ve bereket içerisindeyim"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Yay; Bu hafta vereceğiniz kararlar, kaderinizi belirleyebilir. İş hayatınızda cesur olmanız gereken bir haftadasınız. Kendinize olan inancınız inanılmaz artacak. Bu hafta birlik beraberlik ruhunu yaşamak isteyeceksiniz. Sevdiklerinizi hep yanınızda görmek isteyeceksiniz. Kendinize olan inancınızın artacak olması, sizi motive edecek. Ayın 7'si ile birlikte, planlamayı düşündüğünüz her ne varsa, sakin sakin adımlarla istediğinize ulaşacaksınız. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızı yok saymayı öğrenin. Siz iş hayatınızda cesur olmaya özen gösterdiğinizde, sizin modunuzu düşürmeye çalışanları zaten kendi kendinize yok sayacaksınız. Haftaya yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu olumlu sonuçlarla size dönecektir. Hedef belirleyeceğiniz bir haftadasınız. Bu sıralar grip ve soğuk algınlığına karşı tedbirleri elden bırakmayın. Muhakkak hekime görünün.

Haftanın spotu: Sağlığınız konusunda ihmalci olmayın.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Oğlak; Bu hafta arkadaşlıklarınızın duyarsızlıkları canınızı sıkabilir. Maddi konularda yeni yapılanmalara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bütçenizi arzu ettiğiniz gibi şekillendireceksiniz. Özellikle, yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, ayın 6'sından önce hemen karar vermeyin. Muhakkak araştırın. Değerlendirin ama hızlı karar almamaya özen gösterin. İş hayatınızda planlı olduğunuz takdirde, iş alanında güzel yol kat edeceksiniz. Aşk ilişkilerinizde bu hafta daha şefkatli daha duygusal olacaksınız. Uzun süredir partnerinizin sizden rahatsızlık duyduğu konuları onunla birlikte çözeceksiniz. Manen ve ruhen huzurlu olacaksınız. Uzun süredir beraberliğiniz varsa, özellikle haftanın 5. gününde evlilik teklifi alabilirsiniz. Parasal konularda biraz programlı olun.

Haftanın spotu: Planlı ve programlı ol.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Kova; Bu hafta güvendiğiniz arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteği alabilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla ilgilenmeniz gereken bazı konular olabilir. Sizin de onlara desteğinizi eksin etmemeniz gerekiyor. Bu hafta yeni kişileri hayatınıza alma konusunda acele etmemeniz gerekiyor. İlişkilerinizde ve iletişiminizde temkinli davranmanız gerekiyor. Dolduruşa gelmemeye çalışmalısınız. Kendi bildiğiniz doğrulara göre adım atmalı başkalarının düşüncelerini çok fazla önemsememelisiniz. Aceleci tavrınız aslında sizin bazı konularda daha da geç kalmanızı sağlıyor. Sabırlı olmaya çalışmalısınız. İş veya eğitim hayatınızla ilgili arzu ettiğiniz sonuçlara erişeceksiniz. Sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye çalışmalısınız.

Haftanın spotu: "Ben kendimden eminsem hayatımdaki her şey yolunda gidecektir..."

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 31 OCAK- 6 ŞUBAT

Sevgili Balık; Bu hafta aşk hayatınızda aklınıza takılan soruların yanıtını alabileceksiniz. Bu durum beraberliğinizin devamlılığını sağlayacak. Net kararlar almalı ve hiçbir belirsizliğin sizi almış olduğunuz kararlardan vazgeçirmemesi için elinizden geleni yapmalısınız.

Beklediğinizden daha fazla para kazanacaksınız. Çok iyi fırsatlar elde edeceksiniz. Ne istiyorsanız onu yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Muhteşem para ve kazanç haftasındasınız. Güzel gelişmeler ve yenilikler sizi bulacak.

Kendinize olan güveniniz fazlasıyla artacak. Ayrıca dijital işlerle uğraşıyorsanız şifrelerinizi kontrol etmenizde fayda var.

Haftanın spotu: Başarı sizinle birlikte.