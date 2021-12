Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 6- 12 Aralık 2021| Balık, Pandora'nın kutusu açılıyor, sırların varsa ortaya dökülecek! Aslan'ın değmeyin keyfine!

Haftalık burç yorumlarına göre 6- 12 Aralık 2021 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 6- 12 Aralık 2021" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021| BALIK, PANDORA'NIN KUTUSU AÇILIYOR, SIRLARIN VARSA ORTAYA DÖKÜLECEK, ASLAN'IN DEĞMEYİN KEYFİNE!

Bu hafta astroloji boğa ve akrep burçlarından yana.6- 12 Aralık haftalık burç yorumlarını sizler için derledik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Koç; Sağlık konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. İş kazalarına dikkat. Özellikle geçmişteki korkularınızdan arınmanız gereken bir haftadasınız. Enerjiniz oldukça yüksek görünüyor. Kariyerinizle ilgili uzun süredir planladığınız halde gerçekleştiremediğiniz değişimleri, haftanın üçüncü gününe kadar net bir şekilde yaşayacaksınız. Bununla birlikte, kazancınızda önemli bir yönde artış olacağını göreceksiniz. Güzel olan bütün fırsatları hayatınıza çekeceğiniz, muazzam bir gelir haftasındasınız. Aynı zamanda bu hafta, yüzünüz gülerken arkanızdan iş çevirenlerle karşılaşabilirsiniz. Herkes herkesin arkasından iş çevirebilir, kim ne yaparsa kendine yapar. Sakın bunu kendinize dert etmeyin, umrunuzda olmasın. İş hayatınızla ilgili inanılmaz bir haftadasınız. Çok göz önünde olduğunuz ve bununla birlikte çok da kıskanılacağınız bir haftadasınız. Ayrıca birçok insanın boş konuştuğunun bilincine varacaksınız. Uzun süredir yatırım yapma planınız önünüze çıkacak. İlişkisi olanlar, kıskançlığa dikkat edin. Bu ilişkinizde soğukluk oluşmasına neden olacak. Her şeyin bir sınırı olmalı, yersiz kuruntularınızdan vazgeçin. Bu hafta asla kıskançlık yapmayın, ön yargılı olmayın.

Haftanın spotu: Kimin sizin için ne düşündüğünü umursamayın.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Boğa; Bu hafta her şeyi biliyormuşçasına konuşmalardan vazgeçin. Egoya dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda her şeyi bilen kişi tavrınız karşı tarafı rahatsız edebilir. Mutlu olmak istiyorsanız, bildiğinizi yine bilin ancak, hayatınızdaki insanın fikirlerini dinlemekten kaçınmayın. İlişkinizde dengenizin bozulmasını istemiyorsanız, partnerinizin fikirlerinin de önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz. Bu hafta akademik konularla ilgileniyorsanız, inanılmaz derecede olumlu ve hayırlı sonuçlar elde edeceksiniz. Kollarınızı sıvayıp çalıştığınız her işte gelir ve kazanç elde ediyorsunuz. Boğa burçları bu hafta, ev alabilir, yatırım yapabilir. Özellikle parasal yatırımlarda çok şanslı bir haftadasınız. Bu hafta hedeflediğiniz her şey arzu ettiğiniz gibi gerçekleşecek. Maddi anlamda büyük şanslar yakalayacaksınız. Bekarsanız veya ilişkiniz varsa, evlilik kapıları açılıyor. Ciddi anlamda evlilik durumları kapınızı çalacak. Gezegenlerin kombinasyonuyla birlikte aşk hayatınızda büyük bir canlanma yaşayacaksınız. Hislerinizin ve sezgilerinizin de çok arttığı bir süreçtesiniz. Bu dönem gördüğünüz rüyaların haberci olduğunu bilmeniz gerekir. Aile ve büyüklerinizle ilişkilerinizde mümkünse problemlere çok dahil olmayın. Dinleyici olun ancak, akıl verici olmayın.

Haftanın spotu: Hedefiniz hep büyük olsun.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili İkizler; Aşk hayatınızda partnerinizle çekişmek yerinde daha uyumlu olun. Göz sağlığına dikkat edin, gözlerde alerjik etkilere karşı dikkatli olun. Size çok sevimsiz gelen, sizi yoran arkadaşlarınızla ani yol ayrımları gerçekleştirmek yerine, sınır koyun. Bu hafta çok fazla düşman kazanma potansiyeliniz var. Sınırlarınızı net belirlediğiniz sürece, asla zarar görmeyeceksiniz. Aşk hayatınızda, muazzam derecede mutluluk elde etmek istiyorsanız akışına bırakın. Keskin net kararlar almayın. Zamana yayın. Evli veya ilişkisi olanlar, özellikle çekişmelerden kaçının. Bu çok önemli bir nokta, çünkü bununla birlikte ilişkinizi ya sonlandırırsınız ya da güzel devam etmesine kapı açarsınız. İlişkiniz yoksa, haftanın beşinci gününde aniden aşık olabilir, bunu yıllara dayandırabilirsiniz. İşiniz ile ilgili uzun uzun hayaller kurmak yerine, anı yaşamaya özen gösterin ki haftayı rahat geçirebilesiniz. Sabırlı olun. Çok düşünmeyin. Özellikle işsiz bir İkizler burcuysanız, 4 Aralık'ta yaşanan tutulmayla birlikte, yeni iş kapıları açılabilir, güzel başarılar elde edebilirsiniz. Aile içi ilişkilerinizde yakınlarınızın tavır ve davranışlarıyla ilgili duyarlı ve dengeli olmaya özen gösterin. Göz hastalıklarına dikkat edin.

Haftanın spotu: Anda kalın, hayatınızı yaşayın.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Yengeç; Çalıştığınız kişilerin iş ahlakı sizin için çok önemli olacak. Ortak olduğunuz kişiye karşı tedbirli ve dikkatli olun. Bu hafta arkanızdan dönen oyunlar başınıza iş açabilir. Elinizi verip kolunuzu kaptırmayın. Gereksiz fedakarlıklarınız sonucu size zarar olacak dönecek. Bu huyunuzdan vazgeçin, kendinize dönün. Kendinize fedakarlık yapın. Bu hafta kendinizi yorgun hissedebilirsiniz, önce psikolojinizi iyileştirmelisiniz. Eklem ağrılarınızı hafife almayın, bu ağrılarınızı mutlaka hekime gösterin. İlişkisi olan bir yengeç burcuysanız, kıskançlıklarınızın dozunu ayarlamalısınız. Ayrıldığınız biri varsa, o kişiye hala nefret duyuyorsanız, içinizdeki size bir sorun. "Bu nefretin sebebi aşk mı" diye. Kalbiniz boş ise, karşınıza çıkan insanın iyi mi kötü mü olduğuna karar vermeden önce o kişiyi araştırın. Genel ve kariyer yaşamınızda üretmek sizi ciddi anlamda başarıya taşıyacak. Hedeflerinizi gerçekleştirecek, hafta sonuna kadar maddi konularda güçleneceksiniz. Aile büyüklerinizle ilişkilerinizde geçinme problemleriniz olabilir, empati yaparak sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Haftanın spotu: Hedefleriniz daima büyük olsun.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Aslan; Bu haftanın en şanslısı sizsiniz. Hafta boyunca hayatınızdaki belirsizliklere yer vermeyeceksiniz. Çevrenizde bu tarz insanlar varsa onları geliştirmeye ve dönüştürmeye çalışmayın. Net olmak, hedef belirlemek şansınıza şans katacak. Kalbi boş olan bir Aslan burcuysanız hiç üzülmeyin. Bu hafta özel hayatınız canlanıyor. Evren tüm isteklerinizi arzu ettiğiniz yönde gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar fark etmediğiniz özelliklerinizi göreceksiniz. Sizi olumlu yönlendirecek eleştiriler alıp, kendinizi geliştireceksiniz. Sağlık ve ruhsal açıdan ilişkileriniz konusunda sürekli size baskı kuran kişilerle çalışıyorsanız, onlarla bu hafta sınırlarınızı belirleyeceksiniz. Kendinizden emin olduğunuz bu haftada doğru adımlar atacaksınız. İlişkinizde eski problemleri ele almamaya özen gösterin. Geçmişi geçmişte bırakın çünkü şahane bir haftadasınız. Bazı komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinizde daha önce size hata yapmış insanların sizden af dilediğini göreceksiniz. Hayatınıza dahil olmalarına izin vermeyerek, kendinizi koruma altına alın. Haftaya pazartesiye kadar, alacağınız tüm eleştirileri not alın. Muhakkak kendinizi geliştirecek dersler çıkaracaksınız. Kalbi boş olan aslanlar muhteşem bir aşka kapı açacaklar. Sağlığınız hafta boyunca yerinizde, artan enerjinizi mutlaka spor yaparak değerlendirin.

Haftanın spotu: Eleştirilere açık bir hafta olsun.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Başak; Bu hafta kişisel gelişiminize önem göstereceğiniz bir haftadasınız. Bu haftanın en önemli gelişmesi aşk ve iş konusu olacak. Aşkta kazanma isteğinizi canlandırmanız gerekiyor. Kimseye güvenmiyor olabilirsiniz, lütfen endişesiz olun ve huzurunuzu kaçıran duygulardan arının. İnsanın kararı, kaderini değiştirir. Bunu unutmayın. Kararlı ve korkusuz olun, yersiz kaygı yapmayın. Kimsenin de yolunu gözlemeyin. Nasıl bir aşk istiyorsanız buna göre düşünün ve adımlarınızı buna göre atın. İş hayatınızda net kararlar alırsanız eğer, başarınıza başarı katabilirsiniz. Aile içi ilişkilerinizde yakınlarınızın size gösterdiği şefkat, destekler gücünüze güç katacak. Aşk hayatınızda aylar öncesinde bir ayrılık yaşadıysanız, Venüs gerilemeye başlayacağı için, eski sevgililer patır patır geri gelir. Eğer önceden bitirdiğin ilişkinize bir şans daha verirseniz, kendinize yeniden haksızlık yapmış olursunuz. Bu hafta sağlıklısınız fakat, psikolojinizi bozan ortamlardan uzak durun.

Haftanın spotu: Kendini değerli kıl.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Terazi; Huzursuzluk yaşayabilirsiniz, güven probleminiz de artacağı için uyumsuz olacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bununla birlikte kuşkunuz da artacak ve yaşam enerjiniz düşecek. Çevrenizdeki insanların desteğine bu hafta inanın, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Cesaret dolu işler sizi bekliyor, radikal kararlar alın. Aşk hayatınızda güvenilir olmaya özen gösterin. Güvensizliği ortadan kaldırıp, karşınızdaki kişiye güven duymaya niyet edin. İş ve çalışma hayatınızda, emlak ile ilgili işleriniz varsa, harekete geçmek için doğru bir haftadasınız. Ayrıca beraber çalıştığınız yöneticilerinizle ilgili, birlikte çalışırken, karşılıklı iletişiminizi güçlü tutmanız gereken bir haftadasınız. Kalbi boş olanlar, yine aynı şeyleri yaşayacaksınız diye tedirgin olmanıza gerek yok. Karşınıza çıkan insanla muhakkak tanışıp, vakit geçirin. Tanıdıktan sonra karar verin. İş ve kariyer yaşamınızda karlı sonuçlar elde edeceksiniz. Sağlık konusuna gelirsek, cilt sağlığıyla ilgili ufak tefek problemleriniz varsa ihmal etmeyin.

Haftanın spotu: Ben seviyorum ve seviliyorum.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Akrep; Bu hafta, yoğun iş hayatınız sizi kaygılandırmasın. Hepsine yetişeceksiniz. Aşk hayatınızda açık ve net olun. Kalbi boş bir akrepseniz, hayatınızın aşkına adım atabilirsiniz. O kişi için ilk defa "güven duyduğum insan" diyebilirsiniz. Özellikle akrep erkekler inanılmaz derecede huzur duygusu yaşayacaklar. Özellikle iletişim ve haberleşme konusuyla ilgili bir haber yapıyorsanız, muhakkak seçici olmaya özen gösterin. Bu hafta işinizi daha da genişletebilirsiniz. İnanmadığınız, içinize sinmeyen hiçbir şey "evet" demeyin. Size içsel huzur veren teklifleri kabul edin, aksinden uzak durun.

Partnerinizle ilgili huzursuzluklarınız varsa, açık açık onunla konuşun, net olun. Karşı taraftaki değişimi göreceksiniz.

İşsiz bir akrep burcuysanız, bu dönem bol bol iş başvurusunda bulunun.

Haftanın spotu: Olabildiğinizce net olun.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Akrep; Bu hafta, aşk hayatınızda partnerinizin geçmişine takılı kalmayın. Durduk yere partnerinizin geçmişine kafa yorarsanız, terk edilirsiniz. Bu dönem biterse ilişkiniz, bir daha toparlanamaz. İş hayatınızda başarı ve güce sahip olacaksınız. Özellikle bu hafta işsiz bir yay burcuysanız, hiç üzülmeyin. Hafta boyunca emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bu hafta nakit para geliri için inanılmaz bir haftadasınız. Yeni atılımlar için uygun bir haftadasınız. Kendinizi mutsuz olduğunuz alanlarda tutmayın, işinizde mi mutsuzsunuz? Derhal başka iş arayışlarına geçin ancak, sonuç vermeden işinizden ayrılmayın. Kendinizi örnek alan bazı arkadaşlarınızın bakışlarından rahatsız olabilirsiniz, her şeyi yanlış anlamayın. Bunlar güzel şeyler. Siz kendi davranışlarınızla ancak kendinize zarar verirsiniz. Kalbiniz boş ise, yeni aşklara adım atabilirsiniz. Arkadaş ortamınızda yeni kişilerle karşılaşabilir, yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Boşanmış veya ayrılık yaşamış bir yay burcuysanız, hiç üzülmeyin, kalbinizin dolacağı bir haftadasınız. Bu kişiler ömürlük olacak. Yeni atılımlar, yeni arkadaşlıklar konusunda çok şanslısınız. Hafta boyunca sağlıklısınız ancak, artan iştahınızı kontrol altına alın.

Haftanın spotu: Attığınız her adımdan emin olun.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Oğlak; Bu hafta, önemli kararlar alabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda belirsizlik içerisinde bulunup düşünen bir arkadaşınız varsa, onun kararlarının sizi etkisi altına almasına izin vermeyin. Bu sizin performansınızın düşmesine neden olur. Siz sadece kendiniz için planlar yapıp adımlar atın. Bu hafta hedeflediğiniz her işi arzunuz yönünde geliştireceksiniz. Bu hafta ekonomik meseleleri kafanıza takmayın, korkmayın, cesur olun. Özellikle her an her yerden bir kurtarıcı enerji önünüze gelebilir. Yeter ki, çalışma hayatınızda işinizin enerjisi bozulmasın. Eğer işiniz gereği yöneticiyseniz, lütfen çalışanlarınıza karşı adil olun. İlişkisi olan oğlak burçları, aşk yaşamlarınızda partnerinize karşı duyduğunuz güveni söze dökün. Bütün duygularınızı, hislerinizi, kararlarınızı onunla paylaşın. Açıkça aşkınızı haykırın. Sevginizle partnerinizi şımartın. Bu hafta venüs oğlakta. Dişlerinize dikkat edin.

Haftanın spotu: Şımarın ve şımartın.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Kova; Bu hafta sinsilikten uzak durun. Beklentileriniz ve kararlarınız konusunda bu hafta tüm gözler üstünüzde olacak. Bulunduğunuz ortamda konuşmalarınız dikkat çekecek ve ortamın gündemi siz olacaksınız. İşsiz bir kova burcuysanız, bu hafta problem ve sorun olan her şeyi ortadan kaldırarak, kariyer adımlarını tırmanacaksınız. Maddi konuda sizi korkutan her türlü belirsizlikten kurtulacaksınız. İşiniz gereği çok iyi başarı kaydedeceksiniz. Bu da dedikoduları beraberinde getirecek. Takılı kalmayın, başarınızın keyfini çıkarın. Plan ve programlarınızı kendinize göre ayarlayın, kimsenin keyfine göre hareket etmeyin. Hafta boyu çok şanslısın. Yeni bir eve taşınabilir, yeni bir çevre edinebilirsiniz. Eğitmenseniz, öğrencilerinizle ilişkilerinizde muazzam bir ilişki kazanacaksınız. Sınava hazırlanıyorsanız, beklediğiniz üzerinde sonuç alacaksınız. Aşk hayatınızda bu hafta kendinizi güvende hissedeceksiniz. Uzun zamandır partnerinizden duymak istediğiniz şeyleri duyacak, huzurunuza huzur katacaksınız. Değerlerinizin farkında olacağınız bir haftadasınız. Bu hafta planlı çalışırsanız kimse sizi tutamaz. Bu hafta soğuk algınlığına karşı dikkat edin.

Haftanın spotu: Kim ne konuşursa konuşsun, takılmayın.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 6- 12 ARALIK 2021

Sevgili Balık; Bu hafta lütfen düşünmeden konuşmayın. İnanılmaz kaoslara yol açabilirsiniz. Bu hafta göz önünde olacağınız günlere giriş yapıyorsunuz. Sosyal alanda arzu ettiğiniz dikkat çekiciliği yakalayacaksınız ve bu durum sizi mutlu edecek. Kapalı kapılar ardında işler yapıyorsanız, gizli ilişkiler yaşıyorsanız aman dikkat. Çok dikkatli olmalısınız. İş ve kariyer konusunda oldukça şanslısınız. Birileri iş arkadaşlarınız hakkında size bir şey sorarsa cevap vermeyin, eleştirmeyin. Her an dedikoducu damgası yiyebilirsiniz. Aman ağzınızdan çıkan laflara dikkat. Eğer aldatıyorsanız, bu hafta yakalanacaksınız. Anne baba olmayı hedefliyorsanız, bebek haberleri gelebilir. Kalbi boş bir balık burcuysanız, kimsenin canını yakmayın. Geçmişe ait tüm hatalarınızdan arının, yeni bir ilişkiye öyle başlayın.

Bu hafta yatırım yapacaksınız, mutlaka araştırın. İnce eleyip sık dokuyun.

Sağlıkta ise soğuk algınlığına dikkat edin.

Haftanın spotu: Çalma kapını, çalarlar kapını.