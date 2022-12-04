Astroloji meraklıları buraya! Bugün oluşan Venüs ve Neptün karesinde hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar...

Bugün, yani 4 Aralık 2022 gününden itibaren gökyüzünde enerji değişimleri yaşanabilir. Venüs ve Neptün’ün oluşturduğu kare açı gergin enerjileri aktifleşerek burçları da olumsuz etkileyebilir. Kandırılmalar, aldatılmalar, gizli aşlar yaşamalar ya da olmayacak hayallerin peşine düşmeler yaşanabilir.

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Astroloji meraklıları buraya! Bugün oluşan Venüs ve Neptün karesinde hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar... 1

İşte Venüs ve Neptün’ün oluşturduğu kare açının burçları nasıl etkileyeceği…

KOÇ

Bu dönem ilişkilerin en çok planda olduğu bir dönem olduğu için duygusal, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde krizler yaşayabilirsiniz. Aldatılmalara ve karşı tarafın sizi tuzağa düşürmemesine dikkat etmelisiniz. Çok hayalperest olmayın, kendinizi koruyun.

BOĞA

Bu dönemde oldukça stresli olabilirsiniz. Sizi kıskanan, size karşı gizlice ve sinsice düşmanlık besleyen birileri olabilir. İnsanlarla karşı karşıya gelebilir, duygusal krizler yaşayabilirsiniz. Bu dönemin sizin için bir sınav olduğunu, gelip geçici olduğunu bilerek hareket etmenizde fayda var.

YENGEÇ

Gergin enerjilerin açığa çıktığı bu dönemde gizli ve mantıksız ilişkilere kapılabilir, düşünmeden duygularınızın peşine düşebilirsiniz. İlişkiniz varsa aldatılabilir ya da siz aldatabilirsiniz.

Astroloji meraklıları buraya! Bugün oluşan Venüs ve Neptün karesinde hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar... 2

ASLAN

İnsanlarla iletişim kurma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığınız şu dönemde kendinizi gereksiz yere üzdüğünüzü anlayabilir, aslında ne kadar çok gizli düşmanınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin.

BAŞAK

Venüs ve Neptün kare açısı maddi konularda birtakım sıkıntılar yaşamanıza neden olabilir. Bir süredir yaşadığınız ekonomik problemlerin büyümesine de neden olabilir. Bunun üstesinden gelebileceğinizi bilin, gereksiz detaylara takılarak kendinizi düşürmeyin.

AKREP

Bu dönemde harcamalarınıza ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Aşk konusunda da para konusunda da hayal kırıklığına uğramamak için kontrollü davranmanızda fayda var.

Astroloji meraklıları buraya! Bugün oluşan Venüs ve Neptün karesinde hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar... 3

YAY

Bu dönemde paranızı yatırdığınız mal ya da döviz türü yatırım araçlarını iyi araştırmanız gerekebilir. Kandırılmalara açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Ortaklık ilişkilerinize de dikkat etmenizde fayda var. İnsanlarla ilişkilerinizde öfke kontrolünüzü sağlamaya çalışın.

OĞLAK

Gergin enerjiler şu sıralar öfke problemleri yaşamanıza neden oluyor olabilir. Biraz sakinleşmek için size iyi gelen şeylere vakit ayırabilirsiniz. Çevrenizde size karşı kıskançlık yapan ve huzursuzluk veren insanları kendinizden uzaklaştırmanın vakti geldi.

Astroloji meraklıları buraya! Bugün oluşan Venüs ve Neptün karesinde hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar... 4

KOVA

Duygusal anlamda kandırılmalara açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Parasal mevzular da şu sıralar canınızı sıkıyor olabilir. Duygularınızı kontrol altında tutmaya özen gösterin ve gizli düşmanlara karşı gözü açık olun.

BALIK

Çevrenizdeki insanların sizin enerjinizi düşürmesine izin vermemeli, kendinize her konuda güvenmeli ve değer vermelisiniz. Son dönemde fark etmeden edindiğiniz kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için çok uygun bir zaman. Kendinizi yenileyin.

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