Astroloji meraklıları buraya! Bugün oluşan Venüs ve Neptün karesinde hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar...

İşte Venüs ve Neptün’ün oluşturduğu kare açının burçları nasıl etkileyeceği…

KOÇ

Bu dönem ilişkilerin en çok planda olduğu bir dönem olduğu için duygusal, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde krizler yaşayabilirsiniz. Aldatılmalara ve karşı tarafın sizi tuzağa düşürmemesine dikkat etmelisiniz. Çok hayalperest olmayın, kendinizi koruyun.

BOĞA

Bu dönemde oldukça stresli olabilirsiniz. Sizi kıskanan, size karşı gizlice ve sinsice düşmanlık besleyen birileri olabilir. İnsanlarla karşı karşıya gelebilir, duygusal krizler yaşayabilirsiniz. Bu dönemin sizin için bir sınav olduğunu, gelip geçici olduğunu bilerek hareket etmenizde fayda var.

YENGEÇ

Gergin enerjilerin açığa çıktığı bu dönemde gizli ve mantıksız ilişkilere kapılabilir, düşünmeden duygularınızın peşine düşebilirsiniz. İlişkiniz varsa aldatılabilir ya da siz aldatabilirsiniz.