Astroloji meraklıları buraya! Bugün oluşan Venüs ve Neptün karesinde hangi burçlar nasıl etkilenecek? İşte detaylar...
Bugün, yani 4 Aralık 2022 gününden itibaren gökyüzünde enerji değişimleri yaşanabilir. Venüs ve Neptün’ün oluşturduğu kare açı gergin enerjileri aktifleşerek burçları da olumsuz etkileyebilir. Kandırılmalar, aldatılmalar, gizli aşlar yaşamalar ya da olmayacak hayallerin peşine düşmeler yaşanabilir.
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