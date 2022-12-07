Astroloji tutkunları buraya! Juno burcunuza göre ruh eşinizin hangi özelliklere sahip olduğunu söylüyoruz!

Koç burcu: Juno burcunuz Koç ise, siz ilişkide hareketlilik ve macera arıyorsunuz. Heyecanlı ve özgür ruhlusunuz. Tıpkı size benzeyen, sizin kadar özgürlükçü ve heyecanlı biriyle mutlu olabilirsiniz. Ayrıca sizin için sadakat son derece önemlidir. Güven dolu ve mutlu bir ilişki arıyorsunuz. Bu nedenle sizin ruh eşiniz, Başak, Terazi ya da Yay burcuna sahip biri olabilir.

Boğa burcu: Juno burcunuz Boğa ise sizin için güven en ön plandadır. Ayrıca güzellik ve estetik de en önem verdiğiniz konulardan biridir. Sevgilinize baktığınızda içiniz açılsın istersiniz. Çok tutumlu biri olduğunuz için partnerinizin de neredeyse cimri sayılacak kadar tutumlu olmasını kaldırabilirsiniz. Bu nedenle sizin ruh eşiniz Terazi burcu ya da Yengeç burcu olabilir.

İkizler burcu: Konuşkan, eğlenceli ve dışa dönük kişiliğiniz nedeniyle sizin gibi dışa dönük insanlara çekilebilirsiniz. Ayrıca sizin aradığınız en önemli özelliklerden biri de partnerinizin zeki olması. Bu nedenle burcu İkizler ya da Kova olan biriyle partner olabilirsiniz.

Yengeç burcu: Juno burcunuz Yengeç ise sizin partnerinizde aradığınız en temel özellikler duygusal zeka ve empatidir. Sahiplenici, şefkatli ve güven dolu bir ilişki arıyorsunuz. Bu nedenle ruh eşiniz Akrap ya da Yengeç burcuna sahip olabilir.

Aslan burcu: Juno Aslan’da ise hem davranışları hem de görüntüsü ile gösterişli insanları ve konforuna düşkün kişileri beğenirsiniz. Bu kişi Yengeç ya da Boğa olabilir.

Başak burcu: Juno Başak'ta ise siz üretken ve çalışkan insanlardan hoşlanıyorsunuz anlamına gelir. Zeki ve bilgili bir partner arıyor, pek çok konu ve detay hakkında tartışıp bilgi alışverişinde bulunmak istiyorsunuz. Bu nedenle sizin ruh eşiniz Oğlak ya da Başak burcuna sahip olabilr.

Terazi burcu: Juno Terazi'ler, nazik ve hoşgörülü insanlardan hoşlanır. Ayrıca sizin için güzellik ve estetik de ön plandadır. Bu nedenle Terazi, Yengeç ya da Balık burçları ile iyi birer partner olabilirsiniz.

Akrep burcu: Juno Akrep burcunda ise cinsel anlamda uyum sizin için çok önemlidir. Ayrıca sosyallik fakat bir o kadar da gizem sizin aradığınız özelliklerden biridir. Bu nedenle ruh eşinizin burcu Boğa ya da Akrep olabilir.

Yay burcu: Sizin partnerinizde aradığınız en önemli özellik enerji ve dışa dönüklüktür. Ayrıca entelektüel kişilere çok çekilirsiniz. Bu nedenle partnerinizin İkizler ya da Aslan burcu olması sizin için daha uygun olabilir.

Oğlak burcu: Juno burcu Oğlak olanların partnerlerinde aradığı özelikler statü ve iyi bir iştir. Boş duran, tembel insanlardan hoşlanmazlar. Bu nedenle Juno Oğlak'lara Başak burcu uygun bir partner olabilir.

Kova burcu: Juno burcu Kova olanlar için eğlence olmazsa olmazdır. Onların partnerlerinde aradığı ilk özellik eğlence ve maceraya düşkünlüktür. Ayrıca uzun uzun sohbet etmek, entelektüel konularda bilgi alışverişinde bulunmak da Juno Kova'lar için aradıkları bir özelliktir. Bu nedenle İkizler burcu çok uygun olacaktır.

Balık burcu: Siz ilişkinizde şefkat ve bağlılık arıyorsunuz. Her şeyden önce sevilmek ve sevmek istiyorsunuz. İyi bir ilişki kurmanın temelinin güven ve sevgiden geçtiğini düşünüyorsunuz. Bu nedenle sizin ruh eşiniz Boğa ya da Yengeç olabilir.