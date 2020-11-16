Astrolojide 0 derece ne demek, ne anlama gelir? Sıfır derecedeki gezegenlerin konumları

Astrolojide 0 derece ne demek, ne anlama gelir?

Doğum haritaları incelenirken bazı gezegenlerin ev girişlerinde yer aldıkları görülür. Sıfır (0) dereceyle ifade edilen bu ev girişlerinde bulunan bir gezegen, kişinin doğduğu anın biraz öncesinde burç değiştirmeye başlamış demektir. Burç değiştirmek bir gezegen için kolay gibi gözükse de kafası karışık biri gibidir. Yeni geçtiği burcun 1 derecesine kadar devir teslim merasimiyle uğraşır adeta. Sıfır derecede yer alan gezegen, eskinin alışkanlıklarını hâlâ taşıyan ama yeniye geçmek zorunda olduğunun da bilincinde biri gibidir.

Dengesiz Enerjiler

Örneğin doğum anında sıfır derece terazi burcunda doğan bir kişinin güneşini düşünelim. Henüz başak burcundan yeni çıkmış bu güneş her ne kadar teoride terazide gibi gözükse de başak burcunun özelliklerini taşıyacaktır. Titiz, mükemmeliyetçi, detaylara herkesten fazla önem veren, analitik, pratik bir insan olacaktır. Bu demek değildir ki terazi özelliklerini hiç göstermeyecektir; elbette gösterecektir.

Terazinin etkisiyle insanlarla bir arada olacak, onlar arasındaki uzlaşıyı sağlamaya çalışacak, adaletli bir hak savunucusu ya da ağzı iyi laf yapan bir avukat da olabilecektir. Hem başak hem terazi etkisini birlikte düşündüğümüzde ise ortaya kişileri kılı kırk yararak incelemekten onlara sempatik ve çekici yüzünü gösteremeyen bu nedenle ilişkileri uzun sürmeyen biri çıkacaktır.

Sıfır derece örnekte de anlaşılacağı gibi zorlayıcı bir derecedir. Burçların özellikleri dengesiz bir biçimde ortaya çıkar. Bu nedenle, kafa karışıklıkları, hızlıca zirveye çıkıp hızlıca popülarite kaybı, kişiliğin oluşumda abartılı yaklaşımlar görülebilir. Kişi adeta bir kişilik bölünmesi yaşıyormuşçasına iki uç arasında savrulabilir.

Boğazın Diğer Yakası

Sıfır derece her zaman için olumsuz anlamlar da taşımamaktadır. Dengesiz enerjiler yarattığı doğru olsa da hangi gezegenin hangi evde sıfır derecede yer aldığına bağlı olarak bu dengesiz enerjiler yerini kendini güçlü ifade edişlere de bırakabilir.

Astroloji, sıfır dereceyi burcun kendini en üst oktavda gösterdiği derece olarak tanımlar. Buradaki gezegen sayesinde burcun özellikleri kişinin hayatında çok belirleyici olabilir. Kişi atılgan, deneyerek öğrenen, kendini ifade edecek bir yolu mutlaka bulan, kararlı ve yüksek enerjide biri olabilir. Bu konum kişiye popülerlik, başarı da verebilir.

Sıfır Derecedeki Gezegenlerin Ev Konumları

Köşe evler olan 1., 4., 7. ve 10. evlerin sıfır derecesindeki gezegenler etkilerini çok güçlü bir biçimde gösterirler. Örneğin, sıfır derece yükselende yer alan bir gezegen, kişinin bu hayatta benliğini ön plana koymak isteyen bir yapıda olduğunu veya kişinin kimliği ile ilgili konuları daha çarpıcı bir biçimde gündemleştiren etkiler olduğunu söyler.

Haritanın 4. Evi girişinde yer alan bir gezegen, kişinin kökleri, ailesiyle ilgili konuların ve özellikle babası ile ilişkisinin kişinin hayatında belirleyici olduğuna dair ipuçları verir. 7. ev girişindeki bir gezegen, harita sahibinin dışardan aldığı etki ve tepkilerin yaşantısında dönüm noktaları olabileceğini anlatır.

Haritanın tepe evi olan 10. ev girişinde yer alan gezegen ise kişinin kariyeriyle toplum önünde oldukça başarılı görünmesini sağlayacaktır. Diğer evler etkileri yarı yarıya düşmüş evlerdir. Bu evlerin sıfır derecesinde yer alan gezegenlerin olumsuz özellikleri daha ön plana çıkar.